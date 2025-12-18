Δημοφιλή
Οι ημερομηνίες των νοκ άουτ αγώνων για την Ένωση στο Conference League
Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε με θρίαμβο την πορεία της στη φάση των ομίλων του Conference League, επικρατώντας με 3-2 της Κραϊόβα σε μία από τις πιο συναρπαστικές αναμετρήσεις της σεζόν. Με τη νίκη αυτή, η Ένωση κατέκτησε την τρίτη θέση στον όμιλο και εξασφάλισε απευθείας πρόκριση στους 16 της διοργάνωσης, αποφεύγοντας τα playoffs. Η ομάδα του […]
Conference League: Η τελική βαθμολογία της League Phase – Στην 3η θέση η ΑΕΚ
Πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία του Europa Conference League μετά την 6η και τελευταία αγωνιστική της League Phase.
ΑΕΚ – Κραϊόβα 3-2: Ιστορική ανατροπή και πρόκριση στους «16» του Conference League
Η ΑΕΚ έγραψε ιστορία με μια συγκλονιστική ανατροπή, καθώς βρέθηκε πίσω με 0-2 από την Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα, αλλά κατάφερε να επικρατήσει 3-2 και να τερματίσει στην τρίτη θέση της League Phase του Conference League. Με μια επική ανατροπή στις καθυστερήσεις, η Ένωση άφησε εκτός τη ρουμανική ομάδα και πέρασε στο επόμενο στάδιο της διοργάνωσης. Αν […]
ΑΕΚ – Κραϊόβα: Οι Ρουμάνοι σκοράρουν και 2ο γκολ, απαντά η «Ένωση» για το 1-2 (vid)
Δείτε βίντεο με το δεύτερο γκολ της Κραϊόβα επί της ΑΕΚ για το 0-2 στο 59′ και με την ΑΕΚ να απαντά στο 65′ και να μειώνει σε 1-2 για την 6η αγωνιστική του Conference League.
Οσμάν, ο σπουδαίος συνδετικός κρίκος του Παναθηναϊκού
Είναι προφανές πως αποτελεί την καλύτερη μεταγραφή του Αταμάν. Ο Τσέντι Οσμάν, αυτός ο παίκτης που ήρθε από το ΝΒΑ στον Παναθηναϊκό, άργησε να προσαρμοστεί στο «μπάσκετ της Ευρώπης» , αμφισβητήθηκε, αλλά όταν πήρε μπροστά, δεν κοίταξε ποτέ ξανά πίσω. Ο Τούρκος φόργουορντ και στο ματς κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ, απέδειξε πως όταν έλειπε […]