Μια φωτογραφία που ανέβασε ο Ταϊρίς Γκίμπσον, γνωστός για τον ρόλο του ως Ρόμαν Πιρς στην επιτυχημένη σειρά «Fast and Furious», έχει προκαλέσει «πανικό» στο διαδίκτυο, καθώς απεικονίζει τον Κριστιάνο Ρονάλντο μαζί με τα μεγαλύτερα αστέρια του franchise.

Η εν λόγω φωτογραφία, η οποία δημοσιεύθηκε από τον επίσημο λογαριασμό του Γκίμπσον, δείχνει τον Πορτογάλο σούπερ σταρ της Αλ Νασρ να ποζάρει με τους Βιν Ντίζελ, Ντουέιν Τζόνσον, Τζέισον Στέιθαμ, Λούντεντ Κρίσις και Μισέλ Ροντρίγκες, προκαλώντας αμέσως πλημμύρα από σχόλια και likes.

Αυτή η ανάρτηση φούντωσε τις φήμες που κυκλοφορούν εδώ και καιρό ότι ο Ρονάλντο μπορεί να συμμετάσχει στην επερχόμενη ταινία της σειράς. Οι φανατικοί θαυμαστές του «Fast and Furious» και του Κριστιάνο Ρονάλντο έσπευσαν να σχολιάσουν, ενθουσιασμένοι με την πιθανότητα να δουν τον ποδοσφαιριστή να συμμετέχει σε ένα ακόμα συναρπαστικό κεφάλαιο της σειράς.

Welcome to the FAMILY! @Cristiano the GLOBAL DANCE JUST WENT INTO NEW HEIGHTS!!!!!! pic.twitter.com/kaQPIYPD5x — Tyrese Gibson (@Tyrese) December 17, 2025

«Καλωσήρθες στην οικογένεια! Πάμε σε άλλη διάσταση!» έγραψε χαρακτηριστικά ο Γκίμπσον, αναφερόμενος στην είσοδο του Ρονάλντο στην «Fast and Furious» οικογένεια.