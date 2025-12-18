Η μεγάλη «γίγαντομαχία» ανάμεσα στην πρωταθλήτρια κόσμου Αργεντινή και την πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία αποκτά τελικά επίσημο χαρακτήρα, καθώς οι δύο εθνικές ομάδες συμφώνησαν στην ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής του Finalissima, της διακρατικής αναμέτρησης που αναμένουν όλοι με ανυπομονησία.

Η μάχη αυτή θα φέρει αντιμέτωπους τον Λιονέλ Μέσι και τον 16χρονο Λαμίν Γιαμάλ, τον υποψήφιο διάδοχο του Αργεντινού σούπερ σταρ, σε μια αναμέτρηση που υπόσχεται να καθηλώσει τον κόσμο του ποδοσφαίρου. Οι δύο ομάδες θα βρεθούν στον αγωνιστικό χώρο στις 27 Μαρτίου 2026 για να διεκδικήσουν το τρόπαιο, με το Lusail Stadium στο Κατάρ να φιλοξενεί αυτή τη γιγαντιαία αναμέτρηση.

🚨🏆 OFFICIAL: La Finalissima with Spain vs Argentina will take place in Doha, Qatar on March 27th, 2026. pic.twitter.com/j4RU5vRShM — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 18, 2025

Το ίδιο γήπεδο είχε φιλοξενήσει και τον τελικό του Μουντιάλ 2022, όπου η Αργεντινή επικράτησε της Γαλλίας και κατέκτησε το τρίτο της τρόπαιο.

Η τελευταία έκδοση του Finalissima πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2022 στο «Γουέμπλεϊ», όπου η Αργεντινή θριάμβευσε με σκορ 3-0 απέναντι στην Ιταλία. Τώρα, τέσσερα χρόνια αργότερα, η ομάδα του Λιονέλ Σκαλόνι θα αντιμετωπίσει την Ισπανία του Λουίς ντε λα Φουέντε, με τον 16χρονο αστέρα Λαμίν Γιαμάλ να αποτελεί τον «αστέρα» της «Ρόχα».