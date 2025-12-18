Το Renault 4 θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και η επιτομή του success story με τη νέα γενιά, Renault 4 E-Tech electric να ηλεκτρίζεται χωρίς δεύτερη σκέψη.

Μερικά μοντέλα δεν χρειάζονται συστάσεις. Εχουν δημιουργήσει τη δική τους ιστορία, με τις πωλήσεις τους να αποτελούν το βασικό πιστοποιητικό της εμπορικής τους επιτυχίας –συνδεδεμένη με εξίσου ιστορικές εποχές. Ανάμεσα σε αυτά τα μοντέλα συγκαταλέγεται το Renault 4, όντας μια απάντηση στις σαρωτικές κοινωνικές αλλαγές της δεκαετίας του 1960, όπως η αγροτική μετανάστευση, η εμφάνιση των μεσαίων κοινωνικών στρωμάτων, που σε κάθε περίπτωση συνέδεσε το όνομα του ( όπως το Mini ή και το VW Bulli) με την έννοια της ελευθερίας. Σήμερα, η γαλλική φίρμα χωρίς ιδιαίτερο ρίσκο ετοιμάζεται να επαναλανσάρει το νέο της μοντέλο έχοντας ως αβαντάζ την βαριά ιστορία του προκατόχου του, πατώντας στη σχεδιαστική φιλοσοφία του προγόνου του αλλά ακολουθώντας τις σύγχρονες γραμμές της ηλεκτροκίνησης.

Έτσι, το Renault 4 E-Tech electric έχει το DNA του αρχικού μοντέλου, αλλά πλέον είναι ένα αμιγώς ηλεκτρικό που ενσωματώνει πλήθος τεχνολογιών, είτε πρόκειται για τα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης (ADAS) και ασφάλειας. Το πορτμπαγκάζ έχει χωρητικότητα που φτάνει τα 420λίτρα. Το Renault 4 E-Tech electric έχει ποσοστό ανακυκλώσιμων υλικών που φτάνει το 88,6%. Το Renault 4 E-Tech electric φέρει στο ταμπλό το σύστημα πολυμέσων OpenR Link, φυσικά με ενσωματωμένη Google, καθώς και το Reno, το επίσημο avatar της Renault, όντας ο καθημερινός συνοδηγός. Σε συνεργασία με το chatbot τεχνητής νοημοσύνης ChatGPT, το Reno είναι εύκολο στη χρήση, ακόμη και για άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με την τεχνολογία.

Το πρώτο του μεγάλο αβαντάζ είναι η αυτονομία των 400 χιλιομέτρων, που δίνει ένα ατού στην εμβέλεια για τις μεγάλες αποστάσεις, οπότε ανοίγει τα φτερά του και στους αυτοκινητοδρόμους, χωρίς το φόβο της αυτονομίας. Κινείται από ηλεκτροκινητήρα 150 ίππων ενώ η μπαταρία των 52 κιλοβατόρων αποδίδει την προαναφερθείσα μπαταρία.