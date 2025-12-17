Η Παρτίζαν βρίσκεται σε διαδικασία αναζήτησης νέου προπονητή μετά την παραίτηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, με τον Μίρκο Οτσόκολιτς να έχει αναλάβει προσωρινά την τεχνική ηγεσία. Ο ίδιος έχει ξεκαθαρίσει πως θα συνεχίσει στον πάγκο της ομάδας, στο πλευρό του νέου προπονητή, όταν αυτός αναλάβει επίσημα.

Παρότι αρκετά ονόματα έχουν περάσει το τελευταίο διάστημα από το ρεπορτάζ των «ασπρόμαυρων», τα Μέσα από τη Σερβία συγκλίνουν στο ότι ο εκλεκτός της διοίκησης είναι ο Ζοάν Πεναρόγια. Όπως αναφέρεται, ο Ισπανός τεχνικός βρίσκεται ήδη στο Βελιγράδι και είχε επαφή με τους παίκτες της Παρτίζαν πριν από την αναμέτρηση με τη Βίρτους Μπολόνια για τη 16η αγωνιστική της EuroLeague.

Οι ίδιες πληροφορίες κάνουν λόγο για συμφωνία μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Στο πλευρό του Πεναρόγια αναμένεται να βρεθεί ο Ούρος Ντράγκιτσεβιτς, πρώην συνεργάτης του Σάσα Ομπράντοβιτς στη Μονακό, ενώ στο τεχνικό επιτελείο προβλέπεται να παραμείνουν τόσο ο Μίρκο Οτσόκολιτς όσο και ο Αλεξάνταρ Μάτοβιτς.