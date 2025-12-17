Γεννημένη για ρεκόρ η Παρί Σεν Ζερμέν του Λουίς Ενρίκε! Μετά την επικράτησή της στον τελικό του Διηπειρωτικού Κυπέλλου επί της Φλαμένγκο (2-1) στο Ριάντ, η ομάδα της γαλλικής πρωτεύουσας έγινε μόλις η τρίτη ανδρική ομάδα στον 21ο αιώνα που κατακτά έξι τίτλους σε ένα ημερολογιακό έτος.

PSG are just the third men’s side to win six trophies in a calendar year in the 21st century after Barcelona in 2009 and Bayern Munich in 2020. 🏆 Trophée des Champions 🏆 Ligue 1 🏆 Coupe de France 🏆 Champions League 🏆 UEFA Super Cup 🏆 FIFA Intercontinental Cup An… pic.twitter.com/nhiiLzNYqU — Squawka (@Squawka) December 17, 2025

Το 2025 η Παρί Σεν Ζερμέν σήκωσε συνολικά έξι τρόπαια: το Champions League, το Ευρωπαϊκό Super Cup, το γαλλικό πρωτάθλημα, το Κύπελλο Γαλλίας, το γαλλικό Super Cup και πλέον το Διηπειρωτικό Κύπελλο, σημειώνοντας ένα επίτευγμα που είχαν προηγουμένως πετύχει μόνο η Μπαρτσελόνα του Πεπ Γκουαρδιόλα (2009) και η Μπάγερν του Χάνσι Φλικ (2020).

Με αυτόν τον τρόπο, η Παρί Σεν Ζερμέν γράφει ιστορία και επιβεβαιώνει την κυριαρχία της τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.