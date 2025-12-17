Η Παρί Σεν Ζερμέν πρόσθεσε το Διηπειρωτικό Κύπελλο στην ήδη πλούσια τροπαιοθήκη της, επικρατώντας με 2-1 της Φλαμένγκο στα πέναλτι, σε έναν δραματικό τελικό που διεξήχθη το βράδυ της Τετάρτης (17/12) στο Ριάντ.

Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε ολοκλήρωσε μια ακόμη επιτυχημένη χρονιά, μετρώντας έξι τίτλους μέσα στο 2025. Οι Παριζιάνοι είχαν ήδη κατακτήσει το Champions League, το Ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ και το εσωτερικό τρεμπλ (πρωτάθλημα, Κύπελλο, Super Cup), ενώ η νίκη επί της Φλαμένγκο αποτελεί την πρώτη συμμετοχή και κατάκτηση τους στο Διηπειρωτικό Κύπελλο.

Οι χαμένες ευκαιρίες και η κατάκτηση του τροπαίου

Η Παρί Σεν Ζερμέν κυριάρχησε σε όλη τη διάρκεια του τελικού, παίρνοντας προβάδισμα πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου χάρη σε γκολ του Κβαρατσχέλια. Παρά την ακύρωση του πρώτου τέρματος του Ρουίθ στο 9’, ο Ντουέ σέρβιρε στο δεύτερο δοκάρι και ο Γεωργιανός επιθετικός με κοντινή προβολή έκανε το 1-0 στο 38’. Το ημίχρονο σημαδεύτηκε από τον τραυματισμό του Λι, που αποχώρησε υποβασταζόμενος.

Στο δεύτερο μέρος, η Παρί φάνηκε να ελέγχει το παιχνίδι, αλλά ένα αχρείαστο φάουλ του Μαρκίνιου στο 62’ έδωσε πέναλτι στη Φλαμένγκο. Ο Ζορζίνιο ευστόχησε από τα έντεκα βήματα ισοφαρίζοντας σε 1-1. Ο ίδιος ο Μαρκίνιος έχασε την ευκαιρία να «λυτρώσει» την ομάδα του στο 90+4’, πλασάροντας άστοχα από κοντά.

Η παράταση δεν ανέδειξε νικητή, με τον Ντεμπελέ να χάνει δύο καλές ευκαιρίες, οδηγώντας το ματς στη διαδικασία των πέναλτι. Εκεί ο τερματοφύλακας Σαφόνοφ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής, αποκρούοντας τέσσερα πέναλτι (Νιγκές, Πέδρο, Περέιρα, Αραούχο), ενώ η Παρί υπέπεσε σε δύο άστοχες εκτελέσεις (Ντεμπελέ, Μπαρκολά). Τελικά, οι ψύχραιμοι Βιτίνια και Μέντες χάρισαν το τρόπαιο στους Παριζιάνους με τελικό σκορ 2-1.