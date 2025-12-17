Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson με νίκη 4-1 επί της Μαρκό στην Τούμπα, όμως η προσπάθεια για την 7η θέση δεν απέδωσε και θα βρει στα προημιτελικά τον Ολυμπιακό.

Ο Δικέφαλος άνοιξε το σκορ στο 17′ με τον Γιάννη Κωνσταντέλια, που εκμεταλλεύτηκε το ριμπάουντ από ασταθή απόκρουση του Σαφαρίκα σε προσπάθεια του Μύθου. Στο 26′ ο Ανέστης Μύθου διπλασίασε τα τέρματα για την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου, μετά από γύρισμα του Οζντόεβ, ενώ ο Κωνσταντέλιας διαμόρφωσε το 3-0 στο 38′ με όμορφο δεξί πλασέ.

Η Μαρκό μείωσε στο 83′ με γκολ του Μίλερ, σε μια αμφιλεγόμενη φάση μετά από προσπάθεια του Τσιφτσή, ενώ στο 90′ ο Μαντί Καμαρά έγραψε το τελικό 4-1. Παρά την κυριαρχία και την πίεση του ΠΑΟΚ, η ομάδα δεν κατάφερε να φτάσει στο πολυπόθητο πέμπτο γκολ που θα της εξασφάλιζε την 7η θέση.

Με την ολοκλήρωση της League Phase, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τον Ατρόμητο στα playoffs σε μονό παιχνίδι στην Τούμπα και στη συνέχεια, στα προημιτελικά, θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης».