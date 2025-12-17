Ο Ολυμπιακός ήταν απολαυστικός επικρατώντας με το εντυπωσιακό 6-0 του Ηρακλή στο τελευταίο παιχνίδι της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Οι «ερυθρόλευκοι» ολοκλήρωσαν τη διαδικασία στην κορυφή της βαθμολογίας, εξασφαλίζοντας τόσο την απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά όσο και το πλεονέκτημα έδρας στην επόμενη φάση.

Από το ξεκίνημα της αναμέτρησης, η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επέβαλε πλήρως τον ρυθμό της. Με έντονη πίεση ψηλά, γρήγορη κυκλοφορία της μπάλας και συνεχή παρουσία στα αντίπαλα καρέ, ο Ολυμπιακός πίεσε τον Ηρακλή και έκανε το έργο του εύκολο χάρη στο γρήγορο γκολ που πέτυχε. Το επιθετικό ποδόσφαιρο και οι πολλοί συνδυασμοί απέφεραν τέσσερα τέρματα στο πρώτο ημίχρονο και ακόμη δύο στο δεύτερο, με τις ευκαιρίες να είναι πολύ περισσότερες από όσες κατέληξαν στα δίχτυα.

Στον πίνακα των σκόρερ βρέθηκαν οι Γιαζίτζι, Καλογερόπουλος, Ροντινέι, Τσικίνιο, Γιάρεμτσουκ και Ρέτσος, ενώ ο Ποντένσε ξεχώρισε δημιουργικά μοιράζοντας τρεις ασίστ. Μία ακόμη τελική πάσα πρόσθεσε ο Γιαζίτζι, ο οποίος είχε γενικότερα καθοριστική συμμετοχή στην επιθετική ανάπτυξη.

Ιδανικό ξεκίνημα και απόλυτος έλεγχος

Ο Ολυμπιακός μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και άνοιξε το σκορ στο 12ο λεπτό, όταν μετά από ωραία συνεργασία Τσικίνιο και Ποντένσε, ο Γιαζίτζι βρήκε χώρο και με άψογο πλασέ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα. Το γρήγορο προβάδισμα δεν άλλαξε τη φιλοσοφία των γηπεδούχων, που συνέχισαν να πιέζουν και να δημιουργούν φάσεις.

Παρά τις επεμβάσεις του Νικοπολίδη σε προσπάθειες των Νασιμέντο και Γιάρεμτσουκ, το δεύτερο γκολ ήρθε στο 21′. Ο Καλογερόπουλος, μετά από κεφαλιά και απόκρουση του τερματοφύλακα, πήρε το ριμπάουντ και σημείωσε το πρώτο του τέρμα με την πρώτη ομάδα, επισφραγίζοντας την απόλυτη υπεροχή των Πειραιωτών.

Η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε, με τον Ολυμπιακό να διατηρεί συντριπτική κατοχή και να απειλεί διαρκώς. Το 3-0 σημειώθηκε στο 40′ από τον Ροντινέι, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε νέα ασίστ του Ποντένσε, ενώ λίγο πριν την ανάπαυλα ο Τσικίνιο με κεφαλιά διαμόρφωσε το 4-0, κλείνοντας ιδανικά ένα ημίχρονο απόλυτης κυριαρχίας.

Με τέτοια εικόνα στο πρώτο μέρος και σαφή διαφορά δυναμικότητας, το παιχνίδι είχε ουσιαστικά κριθεί από νωρίς, με τον Ολυμπιακό να επιβεβαιώνει τον τίτλο του φαβορί και να στέλνει μήνυμα ενόψει της συνέχειας του Κυπέλλου.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Με τη δεδομένα τεράστια διαφορά δυναμικότητας και ποιότητας για τις δύο ομάδες αλλά και το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός αγωνίστηκε με αρκετούς βασικούς του και όχι με ολικό ροτέισον, το θέμα ήταν να μπει το πρώτο γκολ. Από τη στιγμή που αυτό έγινε πολύ νωρίς, στο 12ο λεπτό, το παιχνίδι μπήκε γρήγορα στις… ράγες για τους «ερυθρόλευκους».

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Είναι άδικο για οποιονδήποτε παίκτη του Ηρακλή να χαρακτηριστεί ως ο χειρότερος του γηπέδου σε ένα 90λεπτο που τίποτα δεν πήγε καλά για τον «Γηραιό», με τον Ολυμπιακό να βγάζει όλη την ποιότητά του χωρίς καν να πατήσει… τέρμα το γκάζι.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Κανένα απολύτως πρόβλημα για τον διαιτητή και την ομάδα του σε ένα ματς χωρίς δύσκολες φάσεις, με την εξέλιξή του άλλωστε να βοηθά σε αυτό.

Διαιτητής: Αλέξανδρος Κατσικογιάννης (Ηπείρου)

Βοηθοί: Ράινχαρντ Μπούξμπαουμ (Ανατολικής Αττικής), Κωνσταντίνος Στάικος (Λάρισας)

Τέταρτος: Κωνσταντίνος Ανδριανός (Αχαΐας)

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Το ματς διεξήχθη χωρίς τη χρήση του VAR.

ΣΚΟΡΕΡ:

Γιουσούφ Γιαζίτζι (12′), Αλέξης Καλογερόπουλος (21′), Ροντινέι (40′), Τσικίνιο (45′), Ρόμαν Γιάρεμτσουκ (51′), Παναγιώτης Ρέτσος (70′)

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Μπότης, Ροντινέι (67′ Ρέτσος), Καλογερόπουλος, Μάνσα, Ορτέγκα (68′ Βέζο), Σιπιόνι, Νασιμέντο, Τσικίνιο (67′ Έσε), Γιαζίτζι, Ποντένσε (68′ Στρεφέτσα), Γιάρεμτσουκ (68′ Ταρέμι).

Ηρακλής (Νεμπόισα Βίγκνιεβιτς): Νικοπολίδης, Ουές, Σιδεράς, Δημητρίου (61′ Εραμούσπε), Βιτλής, Χάινριχ (61′ Κυνηγόπουλος), Φοφανά, Τσιντώνης, Μωυσίδης, Ντοβεντάν (61′ Παναγιωτίδης), Ντουρμισάι (75′ Μάναλης).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Οι δύο ομάδες ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους στη League Phase.