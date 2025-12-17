Το Netflix που τους τελευταίους μήνες έχει επεκτείνει τη δραστηριότητά του και στους τομείς των video games και των ζωντανών μεταδόσεων, ανακοίνωσε τη συνεργασία του με τη FIFA για τη δημιουργία ενός νέου παιχνιδιού προσομοίωσης ποδοσφαίρου. Το παιχνίδι αναμένεται να κυκλοφορήσει το καλοκαίρι του 2026, παράλληλα με το Παγκόσμιο Κύπελλο, προσφέροντας στους φιλάθλους μια μοναδική εμπειρία άμεσης συμμετοχής από το σπίτι τους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το παιχνίδι θα είναι διαθέσιμο αποκλειστικά μέσω της gaming πλατφόρμας του Netflix και θα μπορούν να το απολαύσουν όλοι οι συνδρομητές, χωρίς πρόσθετο κόστος. Θα προσφέρει επιλογές για solo mode αλλά και online παιχνίδι με φίλους, αποκλειστικά μέσω smartphone, χωρίς να απαιτείται κονσόλα ή υπολογιστής.

FIFA is changing the game. Get ready for a newly reimagined FIFA football simulation game developed by Delphi Interactive exclusively on Netflix Games this summer — just in time for FIFA World Cup 2026™. pic.twitter.com/i4SRfbKrd7 — Netflix (@netflix) December 17, 2025

Το πολιτιστικό γεγονός της χρονιάς και ο απόλυτος στόχος

Ο Αλέν Τασκάν, πρόεδρος του τμήματος gaming του Netflix, τόνισε πως «Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 θα είναι το απόλυτο πολιτιστικό γεγονός της χρονιάς και πλέον οι φίλαθλοι θα μπορούν να ζήσουν αυτή τη μοναδική εμπειρία και μέσα από το ίδιο τους το σαλόνι».

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, χαρακτήρισε τη συνεργασία «ιστορικό βήμα» για την ομοσπονδία, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι το παιχνίδι να προσεγγίσει δισεκατομμύρια φίλους του ποδοσφαίρου σε όλο τον κόσμο.