Με την ολοκλήρωση της τελευταίας αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson την Τετάρτη (17/12), διαμορφώθηκε η τελική κατάταξη των ομάδων.

Στην αυλαία της φάσης αυτής, ο Παναθηναϊκός πέρασε δύσκολα από την έδρα της Καβάλας επικρατώντας 2-1, ο Ολυμπιακός διέλυσε τον Ηρακλή με εμφατικό τρόπο, ενώ ο ΠΑΟΚ επιβλήθηκε με 4-1 της Μαρκό.

Μετά και τα τελευταία αποτελέσματα, η τελική βαθμολογία καθορίζει πλέον τα ζευγάρια των προημιτελικών και τις ομάδες που προκρίθηκαν απευθείας στην οκτάδα της διοργάνωσης.

Αναλυτικά η τελική βαθμολογία της διοργάνωσης: