Οι «ερυθρόλευκοι» εμφανίστηκαν καταιγιστικοί απέναντι στον Ηρακλή, επικρατώντας εύκολα και κατακτώντας την πρώτη θέση της βαθμολογίας της League Phase, ενώ οι «πράσινοι» δυσκολεύτηκαν απέναντι στην Καβάλα, αλλά με καθοριστική παρέμβαση του Βισέντε Ταμπόρδα, που πέτυχε το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, πήραν τη νίκη και εξασφάλισαν την τέταρτη θέση.

Η τελική κατάταξη διασφαλίζει ότι οι δύο ομάδες θα συναντηθούν, αν όλα κυλήσουν βάσει προγράμματος, μόνο στα ημιτελικά του θεσμού. Η τελευταία φορά που Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός βρέθηκαν μαζί στον τελικό ήταν τη σεζόν 2003-04, όταν το «τριφύλλι» επικράτησε με 3-1 και κατέκτησε το νταμπλ.

Στα προημιτελικά, ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Άρης – Παναιτωλικός σε μονό παιχνίδι στην έδρα του, ενώ οι ημιτελικοί, εφόσον προκριθούν τόσο ο Παναθηναϊκός όσο και ο Ολυμπιακός, θα διεξαχθούν σε διπλά ματς. Ο Ολυμπιακός, χάρη στην καλύτερη διαφορά τερμάτων παρά τους ίδιους βαθμούς (12) με τον Παναθηναϊκό, θα έχει το πλεονέκτημα να δώσει τη ρεβάνς στην έδρα του.