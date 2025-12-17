Σήμερα ολοκληρώνεται η League phase του Κυπέλλου Ελλάδος. O Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Ηρακλή στο «Καραϊσκάκης», ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην Καβάλα για να δώσει ένα ματς με την τοπική ομάδα και ο ΠΑΟΚ περιμένει στην Τούμπα τη Μαρκό. Τα παιχνίδια είχαν αναβληθεί λόγω υποχρεώσεων του Ολυμπιακού, του ΠΑΟ και του ΠΑΟΚ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η αναβολή τους δημιούργησε ένα δεδομένο: οι ομάδες που αγωνίζονται σήμερα γνωρίζουν τι αποτελέσματα πρέπει να φέρουν ώστε να φτάσουν στον στόχο τους. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός γνωρίζουν ότι κερδίζοντας θα βρίσκονται στην πρώτη τετράδα και θα αποφύγουν ένα παιχνίδι της ενδιάμεσης φάσης, ενώ θα δώσουν στον επόμενο γύρο, στον οποίο προβλέπονται μόνα ματς, τα παιχνίδια στην έδρα τους.

Διαφορετικές

Οι περιπτώσεις των τριών είναι διαφορετικές. Ο Ολυμπιακός αν κερδίσει τον Ηρακλή θα καταταγεί πρώτος. Ο ΠΑΟ και κυρίως ο ΠΑΟΚ έχουν το αβαντάζ να γνωρίζουν με τι σκορ πρέπει να κερδίσουν για να τερματίσουν όπου τους βολεύει: παίζουν ρόλο τα σκορ και όχι απλά οι νίκες. Ο ΠΑΟ θέλει νίκη με 3-0 στην Καβάλα για να τερματίσει δεύτερος. Η περίπτωση του ΠΑΟΚ είναι λίγο περισσότερο περίπλοκη. Ο ΠΑΟΚ θα δώσει το παιχνίδι με τη Μαρκό γνωρίζοντας πως αν το κερδίσει με σκορ 4-0 ή μεγαλύτερο θα καταταγεί έβδομος – νίκη με μικρότερο σκορ τον κρατά πιο χαμηλά, αλλά δεν αποκλείεται να θέλει και να τερματίσει πιο χαμηλά αφού ως έβδομος μπορεί να βρει τον Ολυμπιακό στο «Καραϊσκάκης» στον προημιτελικό. Ενδεχομένως ο ΠΑΟ και ο ΠΑΟΚ θα κέρδιζαν την Καβάλα και τη Μάρκο (και με μεγάλα σκορ) όποτε κι αν γίνονταν τα παιχνίδια. Το γεγονός όμως ότι οι δυο ομάδες γνωρίζουν σήμερα με ποια σκορ πρέπει να κερδίσουν ώστε να φτάσουν στη θέση που επιθυμούν δημιουργεί κάποια ερωτήματα για την ίδια την αξιοπιστία του θεσμού. Δεν γίνεται στην τελευταία αγωνιστική να δύνασαι να διαλέγεις το μονοπάτι για τη συνέχεια, δηλαδή να διαλέγεις αντιπάλους.

Επιβαρυμένος

Για να μην παρεξηγηθώ, δεν φταίνε γι’ αυτό ο ΠΑΟ και ο ΠΑΟΚ. Μάλιστα ειδικά ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει κάποια προβλήματα που κάνουν το παιχνίδι με τη Μάρκο ένα ενοχλητικό ματς – ένα δηλαδή από τα παιχνίδια αυτά που μια ομάδα δεν θα ήθελε να δώσει σε κάποιες συγκεκριμένες στιγμές της περιόδου. Δεν είναι μόνο ότι από τον ΠΑΟΚ λείπουν αρκετοί παίκτες (Ζίφκοβιτς, Γιακουμάκης, Πέλκας κ.τ.λ.) – δεν χρειάζεται δα να είναι πλήρης για να κερδίσει τη Μάρκο. Το αληθινό πρόβλημα είναι ότι το παιχνίδι αυτό γίνεται πριν από το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό για το πρωτάθλημα, παιχνίδι που, ειδικά μετά την ήττα του ΠΑΟΚ στο Περιστέρι, είναι πολύ σημαντικό. Είμαι βέβαιος ότι ο Λουτσέσκου με τον ΠΑΟΚ επιβαρυμένο από πολλά παιχνίδια δεν θα ήθελε το αποψινό ματς. Για μια νίκη με πολλά γκολ, μπορεί να του χρειαστεί ένα παιχνίδι μεγάλης έντασης – αυτό του ΠΑΟ στην Καβάλα είναι σαφώς ευκολότερο. Ωστόσο το θέμα δεν είναι τι θα κάνουν ο ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟ: είναι η επιπολαιότητα με την οποία η ΕΠΟ αντιμετωπίζει τον θεσμό.

Πουθενά

Δεν ξέρω καμιά χώρα στην οποία να γίνεται το εθνικό κύπελλο με αυτή τη φόρμουλα. Στην ΕΠΟ είδαν την επιτυχία των ευρωπαϊκών διοργανώσεων που άλλαξαν προς το καλύτερο χάρη στις μεγάλες και απαιτητικές League phase και είπαν να κάνουν κάτι ανάλογο. Πολύ ωραία. Μόνο που οι ευρωπαϊκές League phace βασίζονται στο γεγονός ότι οι ομάδες αγωνίζονται όλες μαζί. H UEFA δεν επιτρέπει εκκρεμότητες. Σε ένα τέτοιο σύστημα διεξαγωγής δεν επιτρέπεται κάποιες ομάδες στο τέλος να παίζουν εξ αναβολής ματς και να γνωρίζουν ποια θέση θα πάρουν αν κερδίσουν ή αν χάσουν ή αν φέρουν ισοπαλία. Διότι σε μια διοργάνωση στην οποία δεν γίνονται κληρώσεις, αλλά υπάρχει ένα προκαθορισμένο ταμπλό, δεν είναι σωστό μια ομάδα να μπορεί να διαλέγει αντιπάλους. Οπως συχνά συμβαίνει, κι αυτή τη φορά ισχύει η σοφή ελληνική παροιμία που λέει ότι «η Μυλωνού έβαλε τον άνδρα της με τους πραματευτάδες». Ναι, η ΕΠΟ είναι η Μυλωνού – καλά το καταλάβατε…

Εκπληξη

Κατά τα άλλα, είδα χθες το γνωστό βίντεο του αρχιδιαιτητή Λανουά με τις κρίσεις του για τις διαιτησίες της τελευταίας αγωνιστικής. Αυτή τη φορά υπήρχαν κρίσεις για όλες (σχεδόν…) τις αποφάσεις διαιτητών που συζητήθηκαν, όπως π.χ. αυτές που πήρε ο Γερμανός Γιαμπλόνσκι στο «Βικελίδης» στο Αρης – Ολυμπιακός (0-0): είναι ευχάριστο ότι ο Γάλλος δεν κρύφτηκε – για όσα είπε μπορεί να υπάρχουν συμφωνίες ή αντιρρήσεις αλλά μετρά η δημόσια τοποθέτηση. Μακάρι να είναι εξίσου επεξηγηματικός για δύσκολες φάσεις και στο μέλλον: καλύτερα κάποιος να διαφωνεί μαζί του παρά ο αρχιδιαιτητής να πετά την μπάλα εκτός γηπέδου. Αν κάτι με εξέπληξε είναι ότι πήρε θέση υπέρ του διαιτητή Τσακαλίδη που στο Περιστέρι αγνόησε την υπόδειξη του Τζήλου που ήταν στο VAR να δώσει πέναλτι σε βουτιά του Ντεσπότοφ. Ο Λανουά συμφώνησε με τον Τσακαλίδη και μπράβο του γιατί ο διαιτητής έδειξε ότι η διαιτησία είναι εφαρμογή κανονισμών κι όχι πολιτική.

Σεμινάριο

Αξιέπαινη βρήκα και την προσπάθειά του αρχιδιαιτητή να επιμορφώσει τους έλληνες δημοσιογράφους και για τις αλλαγές των κανονισμών: σήμερα στις δύο το μεσημέρι διοργανώνεται υπό την αιγίδα του ΠΣΑΤ επιμορφωτικό σεμινάριο στην αίθουσα της ΕΣΗΕΑ στο οποίο θα μιλήσει ο Λανουά. Ελπίζω γρήγορα ο Γάλλος να κάνει κι ένα επιμορφωτικό σεμινάριο για τους πρώην διαιτητές που κάνουν τηλεοπτικές αναλύσεις για αποφάσεις διαιτητών. Κάποιοι έχουν ανάγκη επιμόρφωσης καθώς έχουν μείνει στα χρόνια τα παλιά. Οπου δεν είχε σημασία τι συνέβαινε σε συγκεκριμένες φάσεις στο γήπεδο, αλλά ποιες ομάδες έπαιζαν.

Αξιοπρέπεια

Τέλος, θέλω να πω πως καμία έκπληξη δεν ένιωσα για τη συνολική στάση σεβασμού των ομάδων απέναντι στο πένθος του προέδρου της Λίγκας Ευάγγελου Μαρινάκη που σήμερα στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου που βρίσκεται στον Πειραιά αποχαιρετά τη μητέρα του Ειρήνη που έφυγε τη Δευτέρα από τη ζωή. Τα συλλυπητήρια τηλεγραφήματα όλων ήταν από καρδιάς. Ορθότατη και η αναβολή της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ. Οι παράγοντες των ομάδων μπορεί κατά καιρούς να καβγαδίζουν, έχουν όμως επίγνωση του γεγονότος ότι μοιράζονται ένα κοινό πάθος. Θα φανεί και σήμερα στη νεκρώσιμη ακολουθία ότι η συμπαράσταση στο πένθος είναι πράξη αξιοπρέπειας.