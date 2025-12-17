Η Σάντος επιδιώκει να κρατήσει τον Νεϊμάρ στην ομάδα, προσφέροντάς του επέκταση του συμβολαίου για έξι μήνες, καθώς το υπάρχον λήγει στις 31 Δεκεμβρίου.

Ο 33χρονος επιθετικός είχε επιστρέψει στην ομάδα από την οποία ξεκίνησε την καριέρα του τον Ιανουάριο του προηγούμενου έτους, ξεπερνώντας τραυματισμούς και δυσκολίες της ομάδας, η οποία τελικά εξασφάλισε συμμετοχή στο Copa Sudamericana.

Παρά τις προσπάθειες της Σάντος, η Φλαμένγκο φέρεται να ενδιαφέρεται έντονα για τον Νεϊμάρ, γεγονός που καθιστά την ανανέωση πιο περίπλοκη. Κατά την περασμένη σεζόν, ο Βραζιλιάνος σταρ αγωνίστηκε σε 28 παιχνίδια και σημείωσε 11 γκολ, ενώ παραμένει προσηλωμένος στη διατήρηση της κορυφαίας του φόρμας με στόχο την επιλογή του στην αποστολή της Σελεσάο για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.