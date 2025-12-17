Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε πως δεν θα απαγορεύσει τις πωλήσεις νέων αυτοκινήτων με κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου από το 2035. Σύμφωνα με την επανεξέταση της πολιτικής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι αυτοκινητοβιομηχανίες θα υποχρεούνται να μειώσουν τις εκπομπές καυσαερίων κατά 90% έως το 2035.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε ένα σχέδιο για την άρση της απαγόρευσης που έχει επιβάλει η ΕΕ στα νέα αυτοκίνητα με κινητήρα εσωτερικής καύσης από το 2035, μετά από πιέσεις από τον αυτοκινητοβιομηχανικό κλάδο της περιοχής , σηματοδοτώντας τη μεγαλύτερη υποχώρηση της ένωσης από τις πράσινες πολιτικές της τα τελευταία χρόνια.

Η κίνηση, η οποία εξακολουθεί να χρειάζεται την έγκριση των κυβερνήσεων της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα επιτρέψει τη συνέχιση των πωλήσεων ορισμένων μη ηλεκτρικών οχημάτων. Οι αυτοκινητοβιομηχανίες στη Γερμανία και την Ιταλία, είχαν ζητήσει χαλάρωση των κανόνων.

Η εκτελεστική εξουσία της ΕΕ φαίνεται να έχει υποκύψει στις εκκλήσεις των αυτοκινητοβιομηχανιών να συνεχίσουν να πωλούν plug-in υβριδικά οχήματα και συστήματα επέκτασης αυτονομίας που καίνε καύσιμο.

«Το άνοιγμα της αγοράς σε οχήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης, με παράλληλη αντιστάθμιση των εκπομπών, είναι ρεαλιστικό και σύμφωνο με τις συνθήκες της αγοράς», δήλωσε η γερμανική Volkswagen , ανοίγει νέα καρτέλα, η μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία της Ευρώπης σε όγκο πωλήσεων.

Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει να ενισχύσει την ανάπτυξη μικρών και οικονομικά προσιτών ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Έως το 2035, οι κατασκευαστές θα μπορούν να επωφελούνται από ειδικά κίνητρα (υπερπιστώσεις) για μικρά ηλεκτρικά αυτοκίνητα που παράγονται στην ΕΕ, με στόχο την τόνωση της παραγωγής και της ζήτησης περισσότερων προσιτών μοντέλων EV.