Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 ξεκίνησε επίσημα το βράδυ της Παρασκευής 5 Δεκεμβρίου, με την κλήρωση της τελικής φάσης της διοργάνωσης.

Το 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο στην ιστορία του ποδοσφαίρου θα διεξαχθεί το καλοκαίρι του 2026, από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου, και έχει ήδη προκαλέσει έντονες συζητήσεις και διαμαρτυρίες, κυρίως λόγω των υψηλών τιμών των εισιτηρίων.

Συγκεκριμένα, οι αρχικές τιμές που ανακοινώθηκαν τον Οκτώβριο και στη συνέχεια αυξήθηκαν, είναι οι υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ στην ιστορία του θεσμού. Για παράδειγμα, ένα εισιτήριο Κατηγορίας 1 για τον αγώνα Αγγλία – Κροατία κοστίζει 600 ευρώ, τιμή ίδια για το κοινό και για τα λεγόμενα “supporters premium tier” εισιτήρια. Τα εισιτήρια Κατηγορίας 2 φτάνουν τα 425 δολάρια, ενώ τα πιο οικονομικά της Κατηγορίας 3 κοστίζουν 225 ευρώ για τα πιο δημοφιλή παιχνίδια της φάσης των ομίλων.

FIFA, amid an uproar over 2026 World Cup ticket prices, has tweaked its pricing categories and will offer around 1,000 tickets per game for $60 to supporters of the two participating teams. FIFA announced the new “supporter entry tier” on Tuesday as fans continued to fume over… pic.twitter.com/UHPhObAgPp — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) December 16, 2025

Αρχικά, σύμφωνα με τον σχεδιασμό της FIFA, κάθε ομάδα θα λάμβανε το 8% των διαθέσιμων εισιτηρίων ανά αγώνα, με το ήμισυ να διατίθεται στη χαμηλότερη κατηγορία (value tier) και το υπόλοιπο να μοιράζεται μεταξύ των κατηγοριών standard και premium.

Οι έντονες αντιδράσεις οδήγησαν τη FIFA σε αναθεώρηση της κατανομής, δημιουργώντας τη νέα κατηγορία «supporter entry tier» με εισιτήρια των 50 ευρώ. Πλέον, το 10% των εισιτηρίων που αντιστοιχούν σε κάθε ομάδα θα πωλείται σε αυτή τη νέα κατηγορία, ενώ το value tier μειώνεται στο 40%. Στην πράξη, τα εισιτήρια των 50 ευρώ αντιστοιχούν μόλις στο 1,6% της συνολικής χωρητικότητας κάθε αγώνα, δηλαδή περίπου 1.000 εισιτήρια ανά παιχνίδι, με το 0,8% να προορίζεται για τους φιλάθλους της κάθε ομάδας.

Υπενθυμίζεται ότι τα περισσότερα από τα 16 γήπεδα στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό έχουν χωρητικότητα άνω των 60.000 θεατών.

Οι υπόλοιπες κατηγορίες και τιμές παραμένουν αμετάβλητες, κάτι που συνεχίζει να προκαλεί αντιδράσεις. Το Δίκτυο Φιλάθλων για την Αναπηρία και την Ένταξη της Football Supporters Europe χαρακτήρισε τις τιμές «ακραίες» και «απαγορευτικές», επισημαίνοντας ότι πλήττουν δυσανάλογα και τους φιλάθλους με αναπηρία.

Στην ανακοίνωσή της, η FIFA τόνισε ότι η νέα κατηγορία των 50 ευρώ έχει στόχο να κάνει πιο προσιτή την παρουσία των φιλάθλων στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός.