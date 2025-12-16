Οι εκτός έδρας ήττες από τον Ερυθρό Αστέρα και την Μπαρτσελόνα βάρυναν τον Ολυμπιακό.

Το βράδυ της Τρίτης (16/12) η ομάδα επέστρεψε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με την ελπίδα ότι η στήριξη του κόσμου θα τη βοηθούσε να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα, όμως δεν κατάφερε να αλλάξει την εικόνα της.

Με μια καταπληκτική τέταρτη περίοδο, η Βαλένθια επέβαλε τον ρυθμό της και πήρε τη νίκη με 99-92 για τη 16η αγωνιστική της EuroLeague, αυξάνοντας τον προβληματισμό στους Πειραιώτες. Πλέον, ο Ολυμπιακός στρέφει την προσοχή του στο παιχνίδι της Παρασκευής (19/12) απέναντι στη Βιλερμπάν, με στόχο να ανεβάσει την ψυχολογία του.

Έτσι, ο Ολυμπιακός υποχώρησε στο 8-7 (5-3 εντός έδρας και 3-4 εκτός), ενώ η Βαλένθια ανέβηκε στο 11-5 (7-1 εντός και 4-4 εκτός έδρας), έχοντας ήδη επικρατήσει και του Παναθηναϊκού στο Telekom Center Athens.