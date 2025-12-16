Η 16η αγωνιστική της Euroleague ξεκινά απόψε με έξι αναμετρήσεις, όπου οι δύο ελληνικές ομάδες αντιμετωπίζουν δυνατούς αντιπάλους. Ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει στην Κωνσταντινούπολη για να αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαχτσε, έπειτα από έξι συνεχόμενες νίκες, ενώ ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Βαλένθια μετά την ήττα από την Μπαρτσελόνα, αναζητώντας αντίδραση.

Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός

Οι Τούρκοι θα στερηθούν τους Ονουράλπ Μπιτίμ και Ζίλσον Μπάνγκο, με τον Σκότι Γουίλμπεκιν να είναι αμφίβολος και τη συμμετοχή του Μίκαελ Γιάντουνεν να κρίνεται λίγο πριν το τζάμπολ. Ο Τσέντι Όσμαν επιστρέφει, αλλά οι Παναγιώτης Καλαϊτζάκης και Κέντρικ Ναν παραμένουν αμφίβολοι. Εκτός αποστολής οι Ματίας Λεσόρ και Ρίσον Χόλμς.

Ολυμπιακός – Βαλένθια

Ο Ολυμπιακός θα στερηθεί τον Τάισον Γουόρντ μέχρι τις αρχές του 2025, ενώ απουσιάζουν επίσης οι Σακίλ ΜακΚίσικ, Κίναν Έβανς και Μουστάφα Φαλ. Ο Μόντε Μόρις θα δοκιμαστεί στα εργομετρικά την Τετάρτη (17/12) και μπορεί να κάνει ντεμπούτο με τη Βιλερμπάν. Από τη Βαλένθια λείπει ο Λόπεθ-Αροστέγκι, με τον Μπράξτον Κέι διαθέσιμο.

Dubai BC – Μακάμπι Τελ Αβίβ

Το Dubai BC θα αγωνιστεί χωρίς τους Νέιτ Μέισον και Μουχαμαντού Τζάιτεχ, με αμφίβολους τους Ντουέιν Μπέικον, Αλέκσα Αβράμοβιτς, Κλέμεν Πρέπελιτς, Μπούγκι Έλις και Ντζάναν Μούσα. Η Μακάμπι επιστρέφει με τον Ζακ Χάνκινς και τον Μάρσιο Σάντος, χωρίς τον Τζεφ Ντάουτιν.

Χάποελ Τελ Αβίβ – Ερυθρός Αστέρας

Αμφίβολος για τη Χάποελ ο Γκάι Παλάτιν, επιστρέφει ο Μπρούνο Καμπόκλο. Ο Ερυθρός Αστέρας θα αγωνιστεί χωρίς επτά βασικούς παίκτες, συμπεριλαμβανομένου του Τσίμα Μονέκε, με διαθέσιμο όμως τον Γιάγκο Σάντος.

Αρμάνι Μιλάνο – Ρεάλ Μαδρίτης

Διαθέσιμος ο Λορέτζο Μπράουν για τους Ιταλούς, αμφίβολοι οι Νίκο Μάνιον, Στέφανο Τονούτ, Ουσμάνε Ντιοπ και Λεονάρντο Τότε. Σίγουρα εκτός οι Λεάντρο Μπολμάρο, Ντιέγκο Φλακαντόρι και Νέιτ Σεστίνα. Για τη Ρεάλ, αμφίβολος ο Ιθάν Αλμάνσα, εκτός οι Ντέιβιντ Κράμερ και Ούσμαν Γκαρούμπα.

Παρί – Μπαρτσελόνα

Διαθέσιμος ο Λαμάρ Στίβενς για την Παρί, αμφίβολοι οι Τζόελ Πάρρα και Νίκολας Λαπροβίτολα, ενώ εκτός αποστολής οι Γιαν Βέσελι, Χουάν Νούνιες και Τόρνικε Σενγκέλια. Ο Σαγιόν Κεϊτά είναι έτοιμος να αγωνιστεί.