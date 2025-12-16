Ο Κέντρικ Ναν θα βρίσκεται κανονικά στη διάθεση του Παναθηναϊκού για το ιδιαίτερα απαιτητικό εκτός έδρας παιχνίδι στην «Ulker Sports Arena» απέναντι στη Φενέρμπαχτσε.

Ο Αμερικανός γκαρντ προκάλεσε ανησυχία στην προπόνηση της Δευτέρας (15/12), όταν γύρισε ελαφρά τον αριστερό του αστράγαλο. Ωστόσο, όπως διαπιστώθηκε τόσο άμεσα όσο και εκ των υστέρων, ο συγκεκριμένος τραυματισμός δεν ήταν ικανός να του στερήσει τη συμμετοχή στην αναμέτρηση.

Σημαντική είναι και η επιστροφή του Τσέντι Όσμαν στην αποστολή, καθώς μετά από 26 ημέρες εκτός δράσης λόγω διαστρέμματος, τέθηκε εκ νέου στη διάθεση του Εργκίν Άταμαν.

Η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι απέναντι στη Φενέρμπαχτσε απαρτίζεται από τους: Σορτς, Καλαϊτζάκη, Όσμαν, Σλούκα, Ρογκαβόπουλο, Γκραντ, Ναν, Τολιόπουλο, Φαρίντ, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου και Γιούρτσεβεν.