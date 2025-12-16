Μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών (215 κιλά κάνναβης) κατασχέθηκε χθες το μεσημέρι από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων στην ορεινή περιοχή Βωβούσα των Ιωαννίνων, ενώ ακολούθησαν και 3 συλλήψεις.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών, βία κατά υπαλλήλων, επικίνδυνη οδήγηση, έκθεση, φθορά ξένης ιδιοκτησίας κατ’ εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Ειδικότερα, χθες το πρωί σε περιοχή των Ιωαννίνων, επί της εθνικής οδού Ιωαννίνων – Κοζάνης και στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών, αστυνομικοί της Δίωξης και του Τμήματος Κόνιτσας εντόπισαν αυτοκίνητο, τύπου τζιπ, με οδηγό μια 23χρονη από την Αλβανία, ενώ προπορευόταν αυτού άλλο αυτοκίνητο.

Η οδηγός δεν συμμορφώθηκε σε σήματα στάσης των αστυνομικών και εκμεταλλευόμενη τις δυσχερείς καιρικές και οδικές συνθήκες αλλά και την προτεραιότητα των αστυνομικών να διαφυλαχθεί η σωματική ακεραιότητα όλων, διέγραψε μία μεγάλη πορεία, περνώντας μέσα και από περιοχές του Νομού Γρεβενών, ώσπου τελικά να ακινητοποιηθεί στη Βωβούσα Ιωαννίνων από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών και της Ο.Π.Κ.Ε. της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων. Μάλιστα, η οδηγός στην προσπάθειά της να διαφύγει τον αστυνομικό έλεγχο, προσέκρουσε δύο φορές σκοπίμως σε υπηρεσιακά οχήματα προκαλώντας τους φθορές.

Εντός του αυτοκινήτου, το οποίο ήταν φορτωμένο με 118 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 215 κιλών, διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν και ο 2,5 ετών γιος της.

Εκτός από το αυτοκίνητο και την ποσότητα ναρκωτικών, κατασχέθηκαν επίσης: οι δύο πινακίδες κυκλοφορίας, ελληνικών αρχών, που έφερε το αυτοκίνητο, αφού διαπιστώθηκε ότι ανήκουν σε άλλο όχημα, ενώ οι δύο πραγματικές πινακίδες κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, ήταν αλβανικών αρχών. Μέσα στο αυτοκίνητο βρέθηκαν ακόμη μεταλλικός τρίφτης κάνναβης, πλαστικό κουτί με 2,7 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και 3 κινητά τηλέφωνα.

Παράλληλα, έπειτα από κατάλληλη ενημέρωση και ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στις εμπλεκόμενες αστυνομικές υπηρεσίες, αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Γρεβενών είχαν εντοπίσει νωρίτερα στους Φιλιππαίους Γρεβενών το όχημα που λειτουργούσε ως προπομπός, στο οποίο επέβαιναν οι δύο Αλβανοί συνεργοί τής κατηγορούμενης, οι οποίοι συνελήφθησαν. Το αυτοκίνητό τους μαζί με 510 ευρώ και 2 κινητά τηλέφωνα, που βρέθηκαν στην κατοχή τους, κατασχέθηκαν.

Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα.