Έχει συναφθεί συμφωνία-πλαίσιο με τη Deutsche Bahn για περισσότερα από 3.000 οχήματα για την περίοδο από το 2027 έως το 2032.

«Η νέα συμφωνία-πλαίσιο με τη Deutsche Bahn είναι μια ιστορική σύμβαση για τα λεωφορεία και μια εξαιρετική ψήφος εμπιστοσύνης στα προϊόντα και την ομάδα μας», δηλώνει ο Alexander Vlaskamp, Διευθύνων Σύμβουλος της MAN Truck & Bus. «Το γεγονός ότι ένα σημαντικό ποσοστό των οχημάτων θα είναι πλήρως ηλεκτρικά υπογραμμίζει με εντυπωσιακό τρόπο τη συμβολή της Deutsche Bahn και της MAN στη βιώσιμη μετατροπή των δημόσιων μεταφορών.»

Η συνεργασία μεταξύ των δύο εταιρειών υπάρχει από το 2010 και είναι μία από τις πιο επιτυχημένες συνεργασίες στην παγκόσμια αγορά λεωφορείων.

Τα ευέλικτα λεωφορεία 10 μέτρων είναι ιδανικά για στενούς αστικούς χώρους, ενώ η έκδοση 12 μέτρων προσφέρει έναν ισορροπημένο συνδυασμό χώρου, άνεσης και ευελιξίας. Η έκδοση 18 μέτρων είναι ιδανική για πολυσύχναστες διαδρομές με υψηλό αριθμό επιβατών.

Ο Dennis Affeld, Διευθύνων Σύμβουλος της MAN Truck & Bus Germany, δήλωσε: «Με αυτή τη συμφωνία-πλαίσιο, η Deutsche Bahn λαμβάνει ένα εξαιρετικά ευέλικτο συνολικό πακέτο αποδοτικών οχημάτων ντίζελ, υβριδικών μοντέλων και πλήρως ηλεκτρικών λεωφορείων. Προσφέρουμε την κατάλληλη τεχνολογία για κάθε απαίτηση διαδρομής και ταυτόχρονα συμβάλλουμε στην επίτευξη των κλιματικών στόχων για τα επόμενα χρόνια».