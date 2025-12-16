Η Audi αποκάλυψε το επίσημο όνομα, το λογότυπο και την ημερομηνία της ομάδας της που έχει ως στόχο να δείξει στον κόσμο τα χρώματα της ομάδας για το 2026,

Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία δήλωσε την πρόθεσή της να ενταχθεί στην F1 το 2022, συνεργάστηκε με τη Sauber για να βελτιώσει σταδιακά τις εγκαταστάσεις της και να διασφαλίσει ότι θα είναι στο προσκήνιο από την αρχή στον επερχόμενο εναρκτήριο αγώνα της σεζόν του 2026 στην Αυστραλία.

Έχοντας ενισχύσει τις βάσεις τους σε Γερμανία, Ελβετία και Ηνωμένο Βασίλειο, ανακοίνωσαν τώρα ότι το πλήρες όνομα της ομάδας τους θα είναι Audi Revolut F1 Team – η συνεργασία με την εταιρεία χρηματοοικονομικής τεχνολογίας είχε επιβεβαιωθεί προηγουμένως τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους.

Η νέα καμπάνια της Audi θα ξεκινήσει στις 20 Ιανουαρίου του 2026 στο Βερολίνο, όπου η Audi θα αποκαλύψει και το νέο livery των μονοθεσίων της για την ερχόμενη σεζόν της F1, λίγο πριν αυτά βγουν για τις πρώτες επίσημες δοκιμές στη Βαρκελώνη, μεταξύ 26 και 30 Ιανουαρίου.