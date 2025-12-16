Η Πορτογαλία επιστρέφει στο καλεντάρι το 2027 και το 2028 στο πλαίσιο διετούς συμφωνίας με την πορτογαλική κυβέρνηση με το γνωστό Πορτιμάο, που φιλοξένησε τελευταία φορά αγώνες F1 το 2020 και το 2021 και συνέβαλε στην επιστροφή του αθλήματος κατά τη διάρκεια της πανδημίας

Η πίστα, μήκους 4,6 χιλιομέτρων, θεωρείται μία από τις πιο απαιτητικές του πρωταθλήματος, με έντονες υψομετρικές διαφορές και τεχνικά σημεία, με αποκορύφωμα τη θεαματική κατηφορική τελευταία δεξιά στροφή που οδηγεί στην ευθεία των pit.

Παράλληλα, στο Portimao ο Λιούις Χάμιλτον κατέκτησε το 2021 την 92η νίκη της καριέρας του, ξεπερνώντας το ιστορικό ρεκόρ του Μίχαελ Σουμάχερ.