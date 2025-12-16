Το νέο, αμιγώς ηλεκτρικό Ford Explorer προσφέρει κορυφαίες τεχνολογίες, και σχεδίαση με ευρωπαϊκό κατασκευαστικό DNA.

Είναι σχεδιασμένο στην Ευρώπη και κατασκευασμένο στην Κολωνία. To πιο σημαντικό ότι προσφέρει αυτονομία άνω των 600 χλμ. και ταχεία φόρτιση 185 kW, που του επιτρέπει να φορτίζει από το 10 έως το 80% σε περίπου 26 λεπτά. Το νέο Ford Explorer έρχεται να καλύψει σήμερα κάθε απαίτηση με σύστημα μετάδοσης κίνησης με έναν ή δύο ηλεκτροκινητήρες και απόδοση που κυμαίνεται από 170 έως και 340 ίππους.

Σημείο αναφοράς στο εσωτερικό του νέου Ford Explorer είναι το σύστημα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας SYNC Move της Ford, το οποίο όχι μόνο κρατά τους επιβάτες συνδεδεμένους, αλλά ξεχωρίζει επίσης χάρη σε μια κινητή οθόνη αφής 14,6 ιντσών, με ασύρματη ενσωμάτωση Android Auto και Apple CarPlay.

Τους έξυπνους αποθηκευτικούς χώρους του νέου Ford Explorer έρχεται να συμπληρώσει ο αποθηκευτικός χώρος Mega Console ανάμεσα στα εμπρός καθίσματα. Με 17 λίτρα αποθήκευσης, διαθέτει αρκετό χώρο για την αποθήκευση μιας μεγάλης τσάντας, ενός φορητού υπολογιστή και μπουκαλιών 1,5 λίτρου.

Το νέο Explorer είναι εφοδιασμένο και με τα πιο πρόσφατα και αποτελεσματικά στην πράξη συστήματα υποβοήθησης οδηγού, τα οποία περιλαμβάνουν, για πρώτη φορά σε όχημα Ford στην Ευρώπη, το Assisted Lane Change το οποίο προσφέρει ομαλή και ασφαλή αλλαγή λωρίδας με το πάτημα του μοχλού των φλας, καθώς και το Clear Exit Assist το οποίο προειδοποιεί για ποδηλάτες που πλησιάζουν πριν οι επιβάτες ανοίξουν τις πόρτες στα πολυσύχναστα κέντρα των πόλεων.