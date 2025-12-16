H γκάμα του Fiat Grande Panda, που στέφθηκε Αυτοκίνητο της Χρονιάς για την Ελλάδα, μεγαλώνει με τη νέα έκδοση που χρησιμοποιεί κινητήρα βενζίνης. Ειδικότερα, φέρει τούρμπο κινητήρα βενζίνης 1.2 λτ. με 100 ίππους με σύστημα Start&Stop για τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου στο αστικό πεδίο οδήγησης. Σε επιδόσεις, επιταχύνει στο 0-100 χλμ./ώρα σε 10,6 δλ. και φτάνει την τελική ταχύτητα των 160 χλμ./ώρα, με μέση κατανάλωση 5,7 λίτρα/100 χλμ. και εκπομπές CO2 130 γρ./χλμ. (83 ευρώ τέλη κυκλοφορίας).

Το νέο μοντέλο κοστίζει από 16.990 ευρώ -συμπεριλαμβανομένης της προωθητικής ενέργειας λανσαρίσματος.