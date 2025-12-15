Θυμάμαι πριν από πολλά χρόνια όταν είχε ανακοινωθεί από την UEFA η διεύρυνση των ευρωπαϊκών διοργανώσεων πολλοί μιλούσαν για το τέλος των εθνικών πρωταθλημάτων κ.λπ. Τίποτα τέτοιο δεν συνέβη: ίσα – ίσα που η κατάκτηση του τίτλου στο πρωτάθλημα της χώρας σου ακριβώς επειδή είναι δύσκολη υπόθεση αποκτά όλο και μεγαλύτερη λάμψη. Το σαββατόβραδο έβλεπα τα ματς της Αρσεναλ με τη Γουλβς και της Μπαρτσελόνα με την Οσασούνα. Οι δυο πρωτοπόροι του αγγλικού και του ισπανικού πρωταθλήματος αντίστοιχα έπρεπε να κάνουν άνετες νίκες. Οι παίκτες τους ωστόσο κουρασμένοι από την προσπάθεια μεσοβδόμαδα στο Τσάμπιονς Λιγκ τα χρειάστηκαν. Η Μπαρτσελόνα στο 83′ κι ενώ κέρδιζε με 1-0, είδε την Οσασούνα να ισοφαρίζει: στο μισογεμάτο Καμπ Νου (η ανακαίνιση δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί) έπεσε βαθιά σιωπή που μετατράπηκε σε τεράστιο πανηγύρι όταν το γκολ των φιλοξενούμενων ακυρώθηκε! Η ακύρωση του γκολ πανηγυρίστηκε πιο πολύ από το γκολ του Ραφίνια ένα λεπτό αργότερα που χάρισε στην Μπάρτσα μια νίκη με 2-0. Τεράστια πανηγύρια είχαμε και στο Εμιρεϊτς. Η Αρσεναλ έπρεπε με βάση τα προγνωστικά να διαλύσει την ουραγό Γουλβς. Αλλά οι προβλέψεις γίνονται για να χάνονται. Οι Κανονιέρηδες ήταν φλυάροι και ήταν φανερό ότι το 1-0 που τους χάρισε με ένα γκολ ο Μαντουάκε στο 70′ ήταν πιο πολύ εύθραυστο απ’ όσο έμοιαζε. Οντως η Γούλβς ισοφάρισε στο 90′ κι όλα έδειχναν ότι η πρωτοπόρος της Πρέμιερ Λιγκ ήταν κοντά σε ένα τρομερό στραβοπάτημα: το αυτογκόλ (!) του Μουσκέρα χάρη στο οποίο η ομάδα του Αρτέτα πήρε τελικά τη νίκη πανηγυρίστηκε σαν να σφράγισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος! Ενώ απλά κράτησε την Αρσεναλ στην κορυφή – θα δούμε για πόσο καιρό ακόμα. Η Μάντσεστερ Σίτι του Πεπ Γκουαρντιόλα την κυνηγάει χωρίς να κάνει λάθος καιρό τώρα.

Κυνηγάνε

Το πρωτάθλημα κυνηγάνε και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ που είχαν μια εντελώς διαφορετική Κυριακή. Η ΑΕΚ επιστρέφει από το Αγρίνιο με ηθικό και βεβαιότητες. Κι ο ΠΑΟΚ από το Περιστέρι με προβληματισμούς.

Εύκολα

Η ΑΕΚ εντυπωσίασε στο Αγρίνιο κόντρα στον Παναιτωλικό κερδίζοντας τον με 5-0! Η ΑΕΚ έκανε πιθανότατα την καλύτερη εφετινή της εμφάνιση αλλά αυτό τελευταία το λέμε κάθε φορά που η Ενωση κερδίζει: ειπώθηκε μετά τη νίκη της στη Φλωρεντία, μετά τη νίκη της με τέσσερα γκολ κόντρα στον Ατρόμητο, μετά την επικράτησή της στη Σαμψούντα την περασμένη Πέμπτη. Δεν υπάρχει καλύτερο σημάδι προόδου για μια ομάδα από το να ακούγεται αυτό.

Νίκολιτς

Ο κόουτς Μάρκο Νίκολιτς έχει κάνει αναμφίβολα πολύ καλή δουλειά. Τελευταία έχει καταφέρει να μετατρέψει το πρόβλημα των συνεχόμενων τραυματισμών σε αβαντάζ: χάρη σε πολλούς παίκτες που επέστρεψαν η ΑΕΚ έχει πλέον αθλητική φρεσκάδα. Χθες στο Αγρίνιο ο Νίκολιτς ξεκίνησε βασικούς τους Πενράις, Καλοσκάμη και Ζοάο Μάριο που δεν είχαν αγωνιστεί την Πέμπτη και μαζί τους τον Λιούμπισιτς που πολλοί είχαν ξεχάσει ότι υπάρχει στην ΑΕΚ. Ο Κροάτης αγωνίστηκε για λίγο κόντρα στον Ατρόμητο μια εβδομάδα πριν και σκόραρε. Ο Σέρβος κατάλαβε ότι αυτό είναι ένδειξη πως ο ποδοσφαιριστής άφησε κατά μέρος γκρίνιες και εκνευρισμούς και είναι έτοιμος να προσφέρει. Τον ξεκίνησε στο Αγρίνιο κι αυτός ήταν μέσα σε όλα τα τέσσερα πρώτα γκολ της ΑΕΚ σκοράροντας δυο φορές και δίνοντας στους Πινέδα και Ζοάο Μάριο τη δυνατότητα να γίνουν σκόρερ.

Εκπληξη

Ο ΠΑΟΚ αντίθετα δεν τα κατάφερε στο Περιστέρι πέφτοντας θύμα μιας τεράστιας έκπληξης. Εχασε με 2-0 από τον Ατρόμητο που δεν είχε νίκη εδώ και δέκα ματς εντός έδρας κι έχοντας μάλιστα δώσει αυτά τα παιχνίδια με τρεις διαφορετικούς προπονητές. Ο Ατρόμητος άνοιξε το σκορ με ένα γκολ του στόπερ Σταυρόπουλου νωρίς και βρήκε το δεύτερο γκολ με πέναλτι του Φαν Φέερτ στις καθυστερήσεις. Από τον ΠΑΟΚ έλειψαν πάρα πολύ ο Γιακουμάκης και ο Ζίφκοβιτς. Χωρίς αυτούς, παρά την επιστροφή και τα κέφια του Γιάννη Κωνσταντέλια, ο ΠΑΟΚ ήταν σχεδόν ακίνδυνος. Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο δεν έκανε ευκαιρία ενώ το μόνο χτυποκάρδι των γηπεδούχων ήρθε στο πρώτο ημίχρονο όταν ο διαιτητής Τζήλος, που ήταν στο VAR, έστειλε τον διαιτητή Τσακαλίδη στο μόνιτορ ζητώντας του να δώσει πέναλτι για βουτιά του Ντεσπόντοφ. Ο Τσακαλίδης έδειξε σθένος και το αρνήθηκε. Και μπράβο του γιατί δεν υπήρχε τίποτα.

Σάββατο

Το Σάββατο ο Λεβαδειακός κέρδισε εύκολα την ΑΕΛ με 3-0 μολονότι αυτή εμφανίστηκε με καινούργιο προπονητή. Ο Σάββας Παντελίδης που μόλις ανέλαβε έχει πάρα πολύ δύσκολη δουλειά. Οπως ακριβώς και ο αντικαταστάτης του Σαραγόσα στον Πανσερραϊκό: μου μοιάζει απίθανο ο ουραγός να μην αλλάξει πάλι προπονητή παίζοντας τα ρέστα του. Ο Πανσερραϊκός έχασε με 3-0 από τον ΟΦΗ που τίμησε τη γιορτή των 100 χρόνων από την ίδρυσή του που έγινε μεσοβδόμαδα. Η περίπτωση της ομάδας του Ηρακλείου είναι πολύ ενδεικτική για όσα συμβαίνουν στην ουρά της βαθμολογίας. Ο ΟΦΗ δεν διανύει την καλύτερη χρονιά του, ωστόσο οι δύο τελευταίες νίκες του ήταν απέναντι στην ΑΕΛ (στη Λάρισα) και τον Πανσερραϊκό: και στις δύο περιπτώσεις μάλιστα έχει κερδίσει σημειώνοντας τρία γκολ – όλα στο πρώτο ημίχρονο. Αν η διαφορά του ΟΦΗ είναι τόσο μεγάλη από τις δύο αυτές ομάδες μάλλον έχουμε βρει τις δύο που θα αποχαιρετήσουν τη Σουπερλίγκα και το κακό είναι ότι αυτό έχει συμβεί πάρα πολύ νωρίς: σε κανένα πρωτάθλημα δεν κάνει καλό να υπάρχουν αδιάφορες ομάδες. Στο τρίτο ματς του Σαββάτου δεν είχαμε νικητή καθώς η Κηφισιά και ο Αστέρας Τρίπολης σεβάστηκαν τη μεταξύ τους παράδοση που θέλει τα παιχνίδια τους να λήγουν ισόπαλα. Η Κηφισιά έχει δύο δοκάρια, το πρώτο με τον Πόμπο στο 43΄ και το δεύτερο με τον Τεττέη στο 63΄. Ο πολυσυζητημένος φορ ήταν ωστόσο κατώτερος των προσδοκιών. Από τότε που ο νεαρός υπέγραψε στον Παναθηναϊκό και έφτασε στην Εθνική η απόδοσή του είναι φθίνουσα.

Βραδιές

Φτάνουν στα αφτιά μου ιστορίες για μεγάλες εμφανίσεις του, αλλά εξωγηπεδικές, σε βραδιές που πάντως έχει το δικαίωμα να ξενυχτήσει λίγο παραπάνω. Το επισημαίνω γιατί ο Τεττέη έχει καταπληκτικά προσόντα. Αλλά ανήκει στους παίκτες που τα καλά λόγια πρέπει να τα επιβεβαιώνουν κάθε Κυριακή. Δεν είναι φτασμένος και η μεταγραφή του στον απαιτητικό Παναθηναϊκό μπορεί να σημαίνει πολλά, μπορεί όμως και να μη σημαίνει και τίποτα για την καριέρα του. Θα πρέπει να αφοσιωθεί λίγο παραπάνω σ’ αυτή. Για γλέντια θα έχει πολλά χρόνια μπροστά του.