H νυχτερινή ζωή της Αθήνας είναι στο επίκεντρο. Φαίνεται πως ο κόσμος έχει άμεση ανάγκη για διασκέδαση – αυτό που λέμε emergency – και η απόλυτη, ή αλλιώς για τους μη fannatics που χρειάζονται explaining- Άννα Βίσση, είναι πάντα η πρώτη επιλογή.

Μετά τις 2 soldout συναυλίες της στο Καλλιμάρμαρο, περιμέναμε την 10η χρονιά της στο Hotel Ermou, μια συνήθεια που έγινε λατρεία, ακόμα και αν για να βρούμε τραπέζι πρέπει να κάνουμε κράτηση 2 μήνες πριν. Και ακόμα δεν ξεκίνησε η Άννα Βίσση – 2 Σαββατοκύριακα άνοιξε καλά-καλά- και βγήκαν τα πρώτα δημοσιεύματα με τίτλο “ΤΕΛΟΣ Η ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΖΩΗ”.

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε πως η ίδια έχει ως σκοπό να ολοκληρώσει στο τέλος της σεζόν 2025-2026 τις εμφανίσεις της στο Hotel Ermou, να πραγματοποιήσει καλοκαιρινή περιοδεία το 2026 και να μην επιστρέψει τον χειμώνα του 2026 στη νυχτερινή Αθήνα. Όπως καταλαβαίνετε, οι fannatics πήγαν να πάθουν εγκεφαλικό. Και δικαίως. Το πρόγραμμα που κάνει η Άννα Βίσση, ή αλλιώς η τρίτη καριέρα όπως λένε οι περισσότεροι, είναι αυτό που λέμε experience, με αποτέλεσμα μέχρι τις 8 το πρωί να μην πέφτει καρφίτσα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που πραγματοποιήθηκε στην Κοινωνία Ώρα Mega, την Δευτέρα 15/12, η Άννα Βίσση δεν έχει αποφασίσει τίποτα. Η φράση μάλιστα που μας επικοινωνήθηκε είναι η εξής:

ΟΛΑ ΤΑ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΧΤΑ.

Συμπέρασμα: Ας απολαύσουμε λοιπόν το τώρα, να λέει live το “Σε Περίπτωση Που” στην έναρξη και να χτυπιόμαστε στο πάτωμα όταν την ακούμε να λέει “Προτιμώ Να Μην Μιλάμε, Προτιμω Να Με Βλέπεις Και Να Αλλάζεις Γωνία”, αφού ούτως η άλλως όπως έχει δείξει η ιστορία, εκείνη μόνο ξέρει.

Κρατήστε μόνο πως του χρόνου δεν θα γεμίσει το Καλλιμάρμαρο. Αφήνω αυτό εδώ..