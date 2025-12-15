Σημαντική εβδομάδα ξεκινά για τις μεγάλες χρηματιστηριακές αγορές και τον κλάδο της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ), ειδικά στις ΗΠΑ αλλά και την Ευρώπη, μετά τις πρόσφατες αναταράξεις στις τιμές μετοχών μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών όπως η Oracle και η Broadcom οι οποίες είχαν οδηγήσει μεταξύ άλλων το πρόσφατο ράλι.

Την περασμένη Πέμπτη οι μετοχές της Oracle είχαν υποχωρήσει 11%, ενώ την Παρασκευή υποχώρησαν 4,5%. Αυτές της Broadcom την Παρασκευή δέχτηκαν πλήγμα 11,4%, της Micron 7% και της Nvidia πάνω από 3%. Με τις μεγάλες χρηματιστηριακές αγορές κοντά σε επίπεδα ρεκόρ, οι επενδυτές περιμένουν τώρα να δουν εάν θα υπάρξει διαφοροποίηση χαρτοφυλακίων προς άλλους κλάδους, καθώς δοκιμάζονται τα ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα των κεφαλαιοποιήσεων στις οποίες είχαν φτάσει οι τεχνολογικές εταιρείες –ιδίως στη Wall Street.

Οι αγορές πλέον ανησυχούν για τις αποτιμήσεις των ομίλων που έγιναν κολοσσοί ποντάροντας στην ανάπτυξη υποδομών και τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης. Ειδικότερα, οι επενδυτές εμφανίζονται όλο και πιο ανήσυχοι το τελευταίο διάστημα αναζητώντας οποιοδήποτε σημάδι ότι οι τεράστιες δαπάνες των τεχνολογικών εταιρειών για να ανταγωνιστούν στον αγώνα της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί τελικά να μην αποφέρουν ουσιαστικές αποδόσεις.

Στο επίκεντρο των ανησυχιών βρέθηκαν τώρα οι μετοχές της Oracle, αφού η εταιρεία βάσεων δεδομένων δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις εκτιμήσεις των αναλυτών για νέα αύξηση εσόδων. Η εταιρεία δέχτηκε ισχυρές πιέσεις, αλλά το μη τεχνολογικό κομμάτι της αγοράς βοήθησε το βασικό δείκτη της Wall Street, τον S&P 500, να φτάσει σε νέα υψηλά στο κλείσιμο την εβδομάδα που πέρασε.

Πολλοί επενδυτές έχουν αρχίσει τώρα να στρέφονται σε τομείς πέρα από την τεχνολογία, συμπεριλαμβανομένων των κατασκευών ακινήτων, των ομίλων μεταφορών και των εταιρειών χημικών, εν μέσω της προοπτικής χαμηλότερων επιτοκίων στις ΗΠΑ, δείχνουν επίσης στοιχεία των Financial Times. Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ μείωσε την Τετάρτη τα επιτόκια σε χαμηλότερο επίπεδο τριών ετών.

Οι μετοχές που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες έχουν κάνει μεγάλο ράλι, έχουν πληγεί τελευταία από διαδοχικές ανησυχητικές αναθεωρήσεις προβλέψεων από Oracle και Broadcom, αναζωπυρώνοντας ανησυχίες για υψηλές αποτιμήσεις, ακόμη και για πιθανή φούσκα της Τεχνητής Νοημοσύνης, σχολίαζε το Reuters.

Οι πιο αισιόδοξοι αναφέρουν ότι οι λόγοι αισιοδοξίας για την Τεχνητή Νοημοσύνη παραμένουν αμετάβλητοι. Άλλοι ωστόσο, αρχίζουν να ανησυχούν μήπως μετοχές που σχετίζονται με την ΤΝ είναι υπερτιμημένες. Επενδυτές υψηλού προφίλ, όπως ο Μάικλ Μπάρι, έχουν συγκρίνει την πρόσφατη άνθηση της Τεχνητής Νοημοσύνης με την εποχή των dot-com της δεκαετίας του 1990, όταν τότε είχε καταγραφεί μεγάλη πτώση στις ιντερνετικές εταιρείες.

Ο παράγοντας Oracle

Η Oracle ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα έσοδα χαμηλότερα από τις προσδοκίες των αναλυτών. Παρά την άνοδο της ζήτησης για τις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης της Oracle, οι αγορές έχουν βάλει στο μικροσκόπιο τις υποσχέσεις τέτοιων εταιρειών για μεγάλη ανάπτυξη. Μετά την ανακοίνωση της Oracle ότι τα έσοδα ανήλθαν στα 16,06 δισεκατομμύρια δολάρια, σε σύγκριση με τα 16,21 δισεκατομμύρια δολάρια που ανέμεναν οι αναλυτές, ακολούθησαν ανησυχίες σχετικά με τη μακροπρόθεσμη υγεία της εταιρείας, με τους επενδυτές να είναι επιφυλακτικοί σχετικά με την εξάρτησή της από την ανάληψη μεγάλων χρεών για την υλοποίηση έργων ανάπτυξης υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, σχολίαζαν αναλυτές στο CNBC.

Οι πολύ μεγάλες υποσχέσεις για νέες τεχνολογίες και η αλληλεξάρτηση μεταξύ των τεχνολογικών εταιρειών για ανάπτυξη στην Τεχνητή Νοημοσύνη μέσω συνεχούς σύναψης συμφωνιών μεταξύ τους, έχει επίσης προκαλέσει ανησυχία για το εάν θα εκπληρωθούν. Η «σκυτάλη» της πτώσης που πήρε μετά την Oracle και η Broadcom στα τέλη της περασμένης εβδομάδας ανησύχησε ακόμη περισσότερο τις αγορές που περιμένουν να δουν τώρα εάν θα υπάρξει σταθεροποίηση τις αμέσως επόμενες ημέρες.