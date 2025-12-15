Η Innoviz Technologies Ltd. προμηθευτής πλατφορμών αισθητήρων LiDAR υψηλής απόδοσης, , ανακοίνωσε ότι η Daimler Truck, ένας από τους κορυφαίους κατασκευαστές επαγγελματικών οχημάτων στον κόσμο και η Torc Robotics, θυγατρική της Daimler Truck, επέλεξαν την Innoviz ως προμηθευτή LiDAR μικρής εμβέλειας για αυτόνομα ημιφορτηγά SAE Επιπέδου 4.

Αυτή η ανακοίνωση έρχεται μετά την προηγούμενη αποκάλυψη της Innoviz ότι ένας μεγάλος κατασκευαστής πρωτότυπου εξοπλισμού (OEM) επαγγελματικών οχημάτων είχε επιλέξει την εταιρεία για τη μελλοντική σειριακή παραγωγή αυτόνομων φορτηγών Επιπέδου 4, η οποία τώρα αποκαλύφθηκε ότι είναι η Daimler Truck.

Η Innoviz θα προμηθεύσει τους αισθητήρες LiDAR μικρής εμβέλειας InnovizTwo για την υποστήριξη του προγράμματος αυτόνομων επαγγελματικών οχημάτων των Daimler Truck και Torc Robotics. Στο πλαίσιο μιας κοινής αναπτυξιακής προσπάθειας, οι εταιρείες θα συνεργαστούν για την προώθηση των αισθητήρων για εφαρμογές εμπορικών φορτηγών.

Σχεδιάζουν να ενσωματώσουν την τεχνολογία LiDAR της Innoviz στο αυτόνομο Freightliner Cascadia σε συνδυασμό με τον εικονικό οδηγό της Torc, ως ένα από τα βασικά στοιχεία που θα επιτρέψουν την αυτόνομη μεταφορά φορτηγών Επιπέδου 4.

Η συνεργασία αυτή καθιστά την τεχνολογία της Innoviz κρίσιμο στοιχείο στη στρατηγική της Daimler Truck να φέρει στην αγορά αυτόνομα φορτηγά, με προγραμματισμένη ανάπτυξη σε αυτοκινητόδρομους και περιφερειακές διαδρομές στη Βόρεια Αμερική, για να βοηθήσει τους διαχειριστές στόλων να βελτιώσουν την επιχειρησιακή τους αποδοτικότητα και να ενισχύσουν την οδική ασφάλεια.