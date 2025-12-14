Στην αγορά των μικρών το Nissan έχει τη δική του ιστορία. Με πάνω από 40 χρόνια παρουσίας στους δρόμους και πέντε γενιές, το ιαπωνικό super mini μοντέλο έχει δημιουργήσει το δικό του «πάρκο» πελατών, που δύσκολα αποχωρίζονται έναν αξιόπιστο τετράτροχο σύντροφο με ατού τα οικονομικά μοτέρ και την πρακτικότητα.

Σήμερα, το μικρό μοντέλο ετοιμάζεται να εισέλθει στην εξηλεκτρισμένη εποχή, που θα προσφέρει υβριδικές εκδοχές αλλά και εκδόσεις με κινητήρες βενζίνης. Σαφώς, το μενού θα έχει στο κυρίως πιάτο την αμιγώς ηλεκτρική εκδοχή που θα προσφέρει ένα σύγχρονο μοτέρ με την αυτονομία του να ξεπερνά τα 400χλμ!

Το ολοκαίνουργιο Nissan MICRA έκτης γενιάς επιστρέφει στην κατηγορία Β – στην Ελλάδα αναμένεται στις αρχές του 2026 – ως ένα πλήρως συνδεδεμένο, 100% ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Συνδυάζοντας μια δυναμική προσωπικότητα με την κινητικότητα μηδενικών εκπομπών.

Με μήκος κάτω των 4 μέτρων και πλάτος μικρότερο από 1,8 μέτρα, το νέο MICRA είναι ιδανικό για τις κλειστές στροφές και τους πολυσύχναστους δρόμους της πόλης. Με ένα μεταξόνιο 2,54 μέτρων έχει τριπλό πλεονέκτημα: εγγυάται βελτιωμένο εσωτερικό χώρο, ενώ παράλληλα παρέχει μια δυναμική στάση στο δρόμο και έναν βέλτιστο συνδυασμό ευελιξίας και σταθερότητας.

Θα κατασκευάζεται από κοινού με το Renault 5, στο εργοστάσιο της φίρμας στο «ElectriCity» στο Ντουέ της Βόρειας Γαλλίας.

Το επερχόμενο Nissan Micra θα βασίζεται στην εξηλεκτρισμένη πλατφόρμα CMF B-EV.

Διαθέσιμο για πρώτη φορά ως πλήρως ηλεκτρικό μοντέλο, το νέο MICRA προσφέρει ξέγνοιαστη οδήγηση EV, ιδανική για την καθημερινή ζωή. Διαθέσιμο σε δύο επιλογές μπαταρίας – 40kWh και 52kWh – το μοντέλο προσφέρει σημαντική ισχύ και αυτονομία για ένα αυτοκίνητο πόλης:

Χωτηρικότητα Μπαταρίας 40kWh 52kWh Μέγιστη ισχύς 90kW 110kW Μέγιστη ροπή 225Nm 245Nm Αυτονομία 308km 408km Βάρος 1400kg 1524kg

Ενώ σχεδιάστηκε κυρίως ως αυτοκίνητο για τον αστικό ιστό, η μπαταρία των 52kWh και η εντυπωσιακή αυτονομία των 408 χιλιομέτρων σε πραγματικές συνθήκες επιτρέπουν στους οδηγούς να διαφύγουν εκτός πόλης χωρίς άγχος αυτονομίας.