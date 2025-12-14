Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει τη δημιουργία μιας εντελώς νέας κατηγορίας ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Θα ονομάζονται “E-cars” θα είναι μικρότερα, πιο προσιτά απέναντι στη ραγδαία εξάπλωση των κινεζικών κατασκευαστών στην ευρωπαϊκή αγορά.

Για αυτό και πάνω σε αυτό το σκοπό τρέχουν και πολλές συνεργασίες. Μια από αυτές τις νέες συνεργασίες που ήδη ζυμώνονται εδώ και ένα χρόνο είναι αυτή της VW και της Rivian, που ανακοίνωσαν ότι το νέο τους πρότζεκτ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Ειδικότερα, η VW και η Rivian (με την τεχνολογική της πρωτοπορία στα ηλεκτρικά) ανέπτυξαν νέες τεχνολογίες, λογισμικά που θα εφαρμοστούν σε μελλοντικά ηλεκτρικά οχήματα.

Στην πράξη η νέα κοινοπραξία αναπτύσσει μια νέα, ζωνική ηλεκτρονική αρχιτεκτονική και λειτουργικό λογισμικό για τις μελλοντικές πλατφόρμες του Ομίλου Volkswagen και της Rivian. Οι πρώτες δοκιμές χειμερινών επιδόσεων με οχήματα αναφοράς των Volkswagen, Audi και Scout θα ξεκινήσουν το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Αυτή η τεχνολογία θα δώσει τη δυνατότητα να γίνει η βάση για τα ηλεκτρικά μοντέλα που θα αναπτυχθούν πάνω στην επερχόμενη πλατφόρμα SSP, με την οποία ο Όμιλος Volkswagen στοχεύει σε παραγωγή έως 30 εκατομμυρίων οχημάτων παγκοσμίως. Η Rivian θα αξιοποιήσει την ίδια τεχνολογία στα επερχόμενα μοντέλα της R2, R3 και R3X, καθώς και στη συνεχή αναβάθμιση των υφιστάμενων οχημάτων της.

Μεταξύ των οχημάτων περιλαμβάνεται το Volkswagen ID. Every1, όντας η πρώτη παγκόσμια εφαρμογή της αρχιτεκτονικής SDV του Ομίλου Volkswagen, σηματοδοτώντας τη μετάβαση σε μια νέα ψηφιακή εποχή για τα ηλεκτρικά οχήματα. Προγραμματίζεται να λανσαριστεί το 2027.

Στόχος της VW να εισέλθει με τη σειρά της στα… κατώτερα οικονομικά κλιμάκια της ηλεκτρικής κινητικότητας. Κοινώς, τα λανσάρει μικρά ηλεκτρικά μοντέλα, που θα έχουν ανήκουν στην υπομάρκα των ηλεκτρικών της ID και θα κοστίζουν στο όριο των 20.000 ευρώ.

Στο ίδιο μήκος κύματος και η Renault που παρουσίασε πριν λίγες ημέρες το νέο Twingo, μοντέλο που θα κυμαίνεται στο όριο των 20.000 ευρώ. Το νέο γαλλικό μοντέλο, που αναβιώνει το μικρό, θρυλικό της μοντέλο, θα φέρει τη νέα πλατφόρμα AmpR Small, με την αυτονομία του να βασίζεται στη νέα μπαταρία LFP 27,5 kWh με ηλεκτροκινητήρα 82 ίππων/170 Nm. Η τελική αγγίζει τα 130 χλμ./ώρα, ενώ η μέγιστη αυτονομία ανέρχεται σε 263 χλμ. και η ισχύς φόρτισης DC στα 50 kW, προσφέροντας 10-80% εντός μόλις μισής ώρας.

Στην αγορά ήδη λανσάρουν τα πρώτα, προσιτά ηλεκτρικά φίρμες όπως η Hyundai με το νέο Inster (Φέρει μπαταρία των 42kWh με τον ηλεκτροκινητήρα των 97 ίππων και την αυτονομία 327 χλμ. ) και κοστίζει με την επιδότηση κάτω από τις 20.000 ευρώ. Στην ίδια οικονομική κλίμακα κυμαίνεται και το νέο BYD Dolphin Surf ( Συνδυάζει μπαταρία 30kWh με έναν κινητήρα με απόδοση 65kW εξασφαλίζοντας επιτάχυνση 0-100km/h σε 11,1 δευτερόλεπτα και αυτονομία 320 χλμ ή 500 σε αστική χρήση).

Επίσης, η MG θα λανσάρει πιθανόν μέσα στο 2026 το MG2, το μικρό ηλεκτρικό της, με εκτιμώμενη τιμή από €23.000 και αυτονομία άνω των 320 χλμ. Δεν αποκλείετε στο χορό των μικρών ηλεκτρικών να μπει και η Geely με το EX2.

Όσον αφορά την τιμή των μικρών EV θα μπορούσε να υποχωρήσει κατά 10% έως 20%, που σημαίνει στο φάσμα των 15.000 έως 20.000 ευρώ.