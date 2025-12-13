Ο Όμιλος Volkswagen περνά στην επόμενη φάση δοκιμών στο Βόλφσμπουργκ με το αυτόνομο ερευνητικό του όχημα Gen.Urban1. Μετά από εντατικές δοκιμές, το Gen.Urban μπορεί πλέον να πηγαίνει αυτόνομα σε πραγματική αστική κυκλοφορία. Το ερευνητικό έργο στοχεύει να διερευνήσει πώς οι επιβάτες βιώνουν την οδήγηση σε ένα αυτόνομο όχημα χωρίς παραδοσιακό τιμόνι ή πεντάλ – και ποιες απαιτήσεις δημιουργεί αυτό για μελλοντικές πρωτότυπες ιδέες οχημάτων.