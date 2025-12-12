Ο Ολυμπιακός μπήκε σε ρυθμούς Άρη ενόψει του Κυριακάτικου αγώνα στο «Κλεάνθης Βικελίδης» (14/12, 20:00).

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μιλώντας στο novasports.gr και τον Βασίλη Κωνσταντόπουλο, αναφέρθηκε στην απαιτητική αναμέτρηση στη Θεσσαλονίκη ,όπου ακόμη δεν έχει πανηγυρίσει νίκη ως προπονητής.

Παράλληλα, σχολίασε τις υποχρεώσεις των Ελ Κααμπί και Μπρούνο στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, αλλά και τα τρία χρόνια παρουσίας του Ροντινέι στον Ολυμπιακό, επισημαίνοντας τη σημαντική συνεισφορά του στην ομάδα.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΝΤΙΛΙΜΠΑΡ:

«Φυσικά, το θυμάμαι καλά αυτό. Είναι το μοναδικό μέρος στην Ελλάδα που δεν έχουμε καταφέρει να κερδίσουμε. Είναι η τρίτη φορά που θα πάμε εκεί νομίζει και ελπίζουμε να είναι η νικητήρια. Αυτό βέβαια δείχνει πως πρόκειται για ένα πολύ καλό αντίπαλο, μια πολύ δυνατή ομάδα, που ακόμα και αν καταφέρουμε να κερδίσουμε θα το κάνουμε δύσκολα. Είναι σίγουρο πως το παιχνίδι θα είναι δύσκολο για εμάς».

Ο Ολυμπιακός έχει κίνητρο για να νικήσει τον Άρη, και ένα από αυτό είναι και προσωπικό. Δεν έχετε ακόμη πανηγυρίσει «διπλό» στο “Κλεάνθης Βικελίδης” ως προπονητής των Πειραιωτών;

Ο Ελ Κααμπί βρίσκεται πλέον επίσημα στις κλήσεις για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Πρόκειται για μια διάκριση που τιμά τόσο τον ίδιο όσο και τον σύλλογο, όμως ταυτόχρονα δημιουργεί και σκέψεις σχετικά με την απουσία του από τα επερχόμενα παιχνίδια.

«Φυσικά, όταν σου φεύγουν παίκτες αυτό είναι κάτι που σε απασχολεί, είναι κάτι που δεν είναι ευχάριστο για την ομάδα. Δεν είναι μόνο ο Ελ Κααμπί, είναι και ο Μπρούνο που θα φύγουν μέσα από τις εθνικές ομάδες και θα λείψουν για αρκετό καιρό, σχεδόν για ένα μήνα αν καταφέρουν να φτάσουν μέχρι το τελικό που δεν το γνωρίζουμε, αλλά σίγουρα αυτό θα γίνει στις 18 Ιανουαρίου. Είναι όμως υποχρεωτικό, οι σύλλογοι πρέπει να επιτρέπουν στους παίκτες τους να λείπουν για αυτές τις διοργανώσεις και δυστυχώς εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γι’ αυτό».

Ο Ροντινέι έκλεισε πλέον τρία χρόνια στον Ολυμπιακό και το γιόρτασε με ένα φορτισμένο συναισθηματικά μήνυμα στα social media.

Εφόσον είναι ένας από τους ποδοσφαιριστές που έχετε ξεχωρίσει, ποια λόγια θα θέλατε να του απευθύνετε και πώς θα περιγράφατε τη συνεργασία σας όλα αυτά τα χρόνια;

«Η ευχή είναι η ίδια που θα κάνει σε όλους τους αθλητές, να μην τραυματιστεί. Να είναι καλά, να συνεχίσει να προσφέρει στην ομάδα αυτά που κάνει ως τώρα. Να βρίσκεται μαζί με την ομάδα έτσι όπως κάνει ως τώρα και η ομάδα μαζί με αυτόν όπως είναι τώρα. Να συνεχίσουμε όλοι μαζί να κάνουμε αυτά τα όμορφα πράγματα».