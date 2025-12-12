Η φετινή γρίπη, γνωστή και ως «σούπερ γρίπη» H3N2, προκαλεί ανησυχία σε όλη την Ευρώπη, με τη Βρετανία να καταγράφει αύξηση κρουσμάτων κατά 52%. Στην Ελλάδα, ωστόσο, η κατάσταση παραμένει υπό έλεγχο, σύμφωνα με την πρόεδρο της ΕΠΕ και αντιπρόεδρο της ΟΕΝΓΕ, Μάτινα Παγώνη.

«Δεν υπάρχει λόγος για πανικό», τονίζει η κ. Παγώνη. «Οι Έλληνες πολίτες πρέπει να είναι ενημερωμένοι, αλλά η κατάσταση είναι υπό έλεγχο».

Συμπτώματα και ομάδες υψηλού κινδύνου

Η «σούπερ γρίπη» εμφανίζει συμπτώματα παρόμοια με τη συνήθη γρίπη, όπως υψηλό πυρετό, έντονη κεφαλαλγία, πονόλαιμο, μυαλγίες και αρθραλγίες. Ωστόσο, μπορεί να προκαλέσει και γαστρεντερικές διαταραχές.

Όπως επισημαίνει η κ. Παγώνη, «οι ομάδες υψηλού κινδύνου πρέπει να κάνουν άμεσα το εμβόλιο, αν δεν το έχουν κάνει ήδη, καθώς χρειάζονται περίπου δύο εβδομάδες για να αναπτυχθούν τα αντισώματα». Σε αυτές περιλαμβάνονται οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με χρόνιες παθήσεις και οι εγκυμονούσες.

Πρόληψη και μέτρα προστασίας

Η γιατρός δίνει πρακτικές συμβουλές για όλους:

-Τακτικό και καλό πλύσιμο των χεριών, καθώς και χρήση αντισηπτικών μαντηλιών.

-Χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους, ειδικά για τις ευάλωτες ομάδες.

-Παρακολούθηση των συμπτωμάτων και άμεση επικοινωνία με τον γιατρό σε περίπτωση εμφάνισής τους.

«Φοβόμαστε ότι οι γιορτές και οι μετακινήσεις θα φέρουν κρούσματα στην Ελλάδα, γι’ αυτό η επαγρύπνηση είναι απαραίτητη», υπογραμμίζει η κ. Παγώνη.

Τι συμβαίνει στη Βρετανία και στην Ευρώπη

Στη Βρετανία η αύξηση των νοσηλειών είναι σημαντική και οι υγειονομικές αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση. «Στην Ελλάδα δεν έχουμε ακόμη ταυτοποιήσει κρούσματα H3N2, αλλά παρακολουθούμε πολύ προσεκτικά τα επιδημιολογικά δεδομένα», σημειώνει η κ. Παγώνη.

Η πρόεδρος της ΕΠΕ καταλήγει με ένα ξεκάθαρο μήνυμα: «Δεν χρειάζεται πανικός, αλλά χρειάζεται προσοχή. Ο εμβολιασμός και η τήρηση των βασικών μέτρων υγιεινής είναι τα όπλα μας για να αντιμετωπίσουμε τη “σούπερ γρίπη”».

Ο καθηγητής ιατρικής Μαρίνος καλεί σε επαγρύπνηση

Ο Γιώργος Μαρίνος, αναπληρωτής καθηγητής Γενικής και Προληπτικής Ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ, μίλησε στα ΝΕΑ για τα χαρακτηριστικά της νέας «σούπερ γρίπης», τα μέτρα πρόληψης και τις συμβουλές για τους πολίτες.

Τα συμπτώματα και ομάδες κινδύνου

Σύμφωνα με τον καθηγητή Μαρίνο, τα συμπτώματα της H3N2 εμφανίζονται ξαφνικά και εξελίσσονται ταχύτατα, προκαλώντας έντονη κόπωση, υψηλό πυρετό, βήχα, καταρροή, μυϊκούς πόνους και διαρροϊκές διαταραχές. «Η απότομη εμφάνιση αυτών των συμπτωμάτων είναι χαρακτηριστικό του νέου στελέχους, και οι πολίτες πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί», ανέφερε.

Όσον αφορά τις ομάδες υψηλού κινδύνου, ο καθηγητής επεσήμανε ότι τα νήπια κάτω των πέντε ετών, οι ηλικιωμένοι άνω των 65 ετών και οι έγκυες γυναίκες είναι πιο ευάλωτοι στις σοβαρές επιπλοκές της γρίπης. Επίσης, άτομα με χρόνιες παθήσεις, όπως άσθμα, σακχαρώδης διαβήτης και καρδιαγγειακά νοσήματα, πρέπει να παρακολουθούνται στενά από τους γιατρούς τους.

Η κατάσταση στη Βρετανία και την Ευρώπη – Τι γίνεται στην Ελλάδα

Η αύξηση των νοσηλειών στη Βρετανία είναι χαρακτηριστική, με το Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) να καταγράφει 1.717 εισαγωγές καθημερινά, σημειώνοντας αύξηση 56% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Η κατάσταση θυμίζει τις πρώτες ημέρες της πανδημίας COVID-19, με περιοριστικά μέτρα να τίθενται σε εφαρμογή για την προστασία του πληθυσμού. Στη Βρετανία, οι αρχές καλούν τους πολίτες να προχωρήσουν σε εμβολιασμό, παρά τη μειωμένη αποτελεσματικότητα των εμβολίων για το νέο στέλεχος.

«Τα κρούσματα αυξάνονται και στην Ευρώπη, και είναι σημαντικό να παρακολουθούμε στενά τα επιδημιολογικά δεδομένα. Στην Ελλάδα έχουμε αυξημένα κρούσματα γρίπης και αυτή τη στιγμή ταυτοποιούνται για H3N2. Οι υγειονομικές αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη», είπε ο κ. Μαρίνος.

Στρατηγικές πρόληψης και σημασία του εμβολιασμού

Η πρόληψη παραμένει το κλειδί στη μάχη κατά της γρίπης H3N2. Ο καθηγητής Μαρίνος επισημαίνει τη σημασία της τήρησης των βασικών μέτρων υγιεινής, όπως το συχνό πλύσιμο των χεριών, η χρήση μάσκας σε χώρους συνωστισμού και η άμεση ιατρική συμβουλή σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων. Ο εμβολιασμός μπορεί να μειώσει τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων και να προστατεύσει ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

«Τα εμβόλια που υπάρχουν για τη γρίπη βλέπουμε ότι πιάνουν και την “σούπερ γρίπη” H3N2, καθώς βλέπουμε ότι τα αποτελέσματα που έχουμε από τις βόρειες χώρες της Ευρώπης είναι θετικά. Τα εμβόλια είναι χρήσιμα καθώς μπορούν να μειώσουν τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων και να προστατεύσουν από επιπλοκές», τονίζει ο κ. Μαρίνος.

Η σημασία της ετοιμότητας

Ο κ. Μαρίνος υπενθύμισε ότι η κοινωνία δεν πρέπει να ξεχνά ότι έχουμε ακόμη να αντιμετωπίσουμε τις γιορτές, με αυξημένες μετακινήσεις πληθυσμού, γεγονός που αυξάνει τη δυνατότητα μετάδοσης του ιού. «Η επαγρύπνηση είναι κρίσιμη, και οι πολίτες πρέπει να είναι προετοιμασμένοι, τηρώντας τα μέτρα προστασίας που ήδη γνωρίζουμε από την εποχή της πανδημίας του COVID-19, όπως το να επαναφέρουμε τις μάσκες σε πολυσύχναστους χώρους», υπογράμμισε.

Με την αυξανόμενη ανησυχία για το νέο στέλεχος της γρίπης, είναι ξεκάθαρο ότι οι υγειονομικές αρχές σε όλη την Ευρώπη θα συνεχίσουν να παρακολουθούν στενά την κατάσταση και να εφαρμόζουν στρατηγικές προστασίας, με στόχο να μειώσουν τις επιπτώσεις της «σούπερ γρίπης» και να προστατεύσουν τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Τέλος, ο κ. Μαρίνος τόνισε πως, «η ετοιμότητα και ο εμβολιασμός είναι τα βασικά όπλα μας στην αντιμετώπιση της “σούπερ γρίπης”».