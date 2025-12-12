Κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη μετά από παραγγελία της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Αθηνών για τον Γιώργο Ξυλούρη ,τον αποκαλούμενο Φραπέ ,ο οποίος χθες στην Επιτροπή της Βουλής αρνήθηκε να καταθέσει επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής αν και δεν έχει την ιδιότητα του κατηγορούμενου.

Με βάση τα έγγραφα που διαβιβάστηκαν από τη Βουλή ,η εισαγγελία της Αθήνας έδειξε άμεσα αντανακλαστικά και διέταξε τη διενέργεια κατεπείγουσας ποινικής έρευνας στο πλαίσιο της οποίας ελέγχεται ήδη αν ο Γ.Ξυλούρης με την άρνηση του να καταθέσει ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής διέπραξε το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης.

Σύμφωνα με την εισαγγελική παραγγελία ή προκαταρκτική έχει τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος και σε περίπτωση που διαπιστωθεί η τέλεση του ερευνώμενου αδικήματος( ψευδής κατάθεση), τότε θα εφαρμοστεί η αυτόφωρη διαδικασία και οι αρχές θα προχωρήσουν στη σύλληψη του Γ.Ξυλούρη.

Σύμφωνα με το νόμο το αυτόφωρο λήγει σήμερα τα μεσάνυχτα, οπότε αν μέχρι την εκπνοή του έχει ολοκληρωθεί η αστυνομική προανάκριση, και στοιχειοθετείται το αδίκημα ,τότε θα κινηθεί η διαδικασία σύλληψης του. Η διενέργεια της κατεπείγουσας έρευνας ανατέθηκε από τον εισαγγελέα στη Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων .

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι νομικές πηγές έλεγαν ότι η όλη διαδικασία θα μπορούσε να ακολουθηθεί και από την επιτροπή της Βουλής που με βάση το νόμο έχει ρόλο εισαγγελέα.

Όπως έγινε γνωστό ο Γ. Ξυλούρης ελέγχεται επιπλέον και για το αδίκημα της απείθειας,που αφορά το γεγονός ότι την πρώτη φορά που κλήθηκε δεν εμφανίστηκε να καταθέσει στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής.Τοτε είχε σταλεί και πλάι φάκελος στις εισαγγελικές αρχές της Αθήνας. Και έτσι διατάχθηκε ποινική προκαταρκτική εξέταση. Στο πλαίσιο αυτής ο αποκαλούμενος Φραπές θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις με την ιδιότητα του υπόπτου τέλεσης της αξιόποινης πράξης της απείθειας στις αστυνομικές αρχές της Κρήτης όπου είναι και ο τόπος κατοικίας του.

Το δικαίωμα της σιωπής, το τζόκερ και η Πόρσε

Άνω κάτω έκανε χθες την εξεταστική επιτροπή της βουλής και όχι μόνο ο Γιώργος Ξυλούρης, ο οποίος, όπως κατήγγειλε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, την απείλησε στο διάλειμμα, λέγοντας ότι θα της στρίψει το λαρύγγι.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ενημέρωσε για το περιστατικό χθες το βράδυ την αστυνομία, ζητώντας την αυτόφωρη σύλληψη του μάρτυρα.

Όπως μετέδωσε τo MEGA, έχοντας αποφασίσει να απαντήσει επιλεκτικά σε όσες ερωτήσεις δεν τον καίνε, ο Γιώργος Ξυλούρης ή αλλιώς Τζιτζής, δεν διαφώτισε την εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το αντίθετο μάλιστα, καθώς επικαλέστηκε τουλάχιστον 20 φορές το δικαίωμα της σιωπής.

Όταν κλήθηκε να απαντήσει εάν παίζει Tζόκερ, όπως άλλοι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση, ο Γιώργος Ξυλούρης το αρνήθηκε κατηγορηματικά.

Ο μάρτυρας αρνήθηκε να απαντήσει στην ερώτηση της Μιλένας Αποστολάκη, όταν τον ρώτησε για την τηλεφωνική συνομιλία που φέρεται ότι είχε με τον Μάκη Βορίδη.

Μετά το δικαίωμα της σιωπής, ήρθε το σηκωμένο δάχτυλο και η επίκληση της θρησκευτικής του πίστης.

Τα ευτράπελα δεν έλειψαν, με πρωταγωνιστή το μουστάκι του Φραπέ ή Τζιτζή, την κρητική του προφορά, αλλά και την επίθεση που δέχθηκε η βουλευτής της ΝΔ, Μαρία Συρεγγέλλα από την Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η εξεταστική επιτροπή αποφάσισε να διαβιβάσει για μία ακόμη φορά τα πρακτικά της χθεσινής συνεδρίασης στον εισαγγελέα.