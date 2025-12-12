Η εισαγγελική λειτουργός Κυριακή Στεφανάτου αξιολογώντας το σύνολο των στοιχείων της δικογραφίας και όλα όσα προέκυψαν τους μήνες που προηγήθηκαν στις συνεδριάσεις ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου της Αθήνας θα εισηγηθεί ξεχωριστά για την ενοχή ή μη των 42 κατηγορουμένων που δικάζονται κατά περίπτωση για διάφορα αδικήματα με κοινό παρονομαστή αυτό της εγκληματικής οργάνωσης .

Η εισαγγελική αγόρευση αναμένεται να διεξαχθεί σε μια κατάμεστη από κόσμο δικαστική αίθουσα και κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας, ενώ άγνωστο παραμένει αν η κυρία Στεφανάτου ολοκληρώσει σήμερα την αγόρευση της ή αν θα χρειαστεί,όπως είναι και το πιθανότερο,περισσότερες από μία συνεδριάσεις.

Το μεγάλο δικύβευμα της δίκης που αφορά μια σειρά από αξιόποινες πράξεις με εμβληματικότερη αυτή που αφορά στη δολοφονία του Παύλου Φύσσα είναι αν η εισαγγελέας θα εισηγηθεί,όπως είχε αποφασίσει και το περιοδικό δικαστήριο, ότι το κόμμα της Χρυσής Αυγής λειτουργούσε ως εγκληματική οργάνωση.

Η κρίση της εισαγγελικής λειτουργού είναι σημαντική επίσης και για τους κατηγορουμένους για τους οποίους δεν κρίνεται μόνο η δική τους έφεση για μείωση της ποινής τους αλλά και η έφεση του Εισαγγελέα , αναπληρωτή στην πρώτη δίκη, που ζητά μεγαλύτερη ποινή.

Η εισαγγελική έφεση αφορά στις ποινές που επιβλήθηκαν σε συνολικά δώδεκα κατηγορούμενους. Πρόκειται για την ηγεσία της οργάνωσης, δηλαδή τους επτά πρώην βουλευτές καταδικασθέντες ως διευθύνοντες την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής καθώς και τους πέντε που καταδικάστηκαν για την απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά του Αιγύπτιου αλιεργάτη Αμπουσίντ Εμπάρακ τον Ιούνιο του 2012 στο Ικόνιο Περάματος.

Αμέσως μετά το τέλος της εισαγγελικής πρότασης θα ακολουθήσουν οι αγορεύσει των δικηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας και υπεράσπισης πριν φτάσει η ώρα που οι δικαστές θα αποσυρθούν σε διάσκεψη για να εκδώσουν την αμετάκλητη απόφαση τους γράφοντας τον δικαστικό επίλογο στην ιστορική αυτή υπόθεση .