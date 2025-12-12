Ναζιστικό κόμμα ,γνήσιο τέκνο της ιδεολογίας αυτής χαρακτήρισε τη Χρυσή Αυγή η εισαγγελέας του Πενταμελούς Εφετείου της Αθήνας Κυριακή Στεφανάτου στην αγόρευση της για μια υπόθεση με δικαστικό και πολιτικό ενδιαφέρον.

Η εισαγγελική λειτουργός ξεκίνησε από αυτό το κομμάτι να ξετυλίγει το κουβάρι της υπόθεσης στο πλαίσο της αγόρευσης της πριν φωτίσει τις επιμέρους αξιόποινες πράξεις και τον ρόλο ενός εκάστου των 42 κατηγορουμένων που δικάζονται σε δεύτερο βαθμό.

Λίγο μετά τις 9:15 το πρωί, η εισαγγελική λειτουργός -απόντων όλων των κατηγορουμένων, πλην του Ιω. Λαγού που παραμένει κρατούμενος- ξεκίνησε με το νομικό σκέλος.

Πρώτος σταθμός της εισαγγελικής αγόρευσης ήταν το αδίκημα της εγκληματικής οργάνωσης, χαρακτηρίζοντας τη Χρυσή Αυγή ως «μια εγκληματική οργάνωση που δρούσε για τριάντα χρόνια και μετεξελίχθηκε σε κόμμα, η οποία δεν είναι μπουλούκι ούτε συμμορία» όπως ανάφερε μάρτυρας υπεράσπισης.

Όσο για το κίνητρο οικονομικού οφέλους, που προβλέπεται από τη σύμβαση του Παλέρμο έκρινε ότι στην παρούσα δίκη θα πρέπει να εφαρμοστεί η εσωτερική νομοθεσία, καθώς η σύμβαση «δεν αποκλείει την τιμωρία προσώπων που συστήνουν και συμμετέχουν σε εγκληματικές οργανώσεις με άλλα κίνητρα, αλλιώς θα έμεναν στο απυρόβλητο εκείνοι που διαπράττουν αδικήματα στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης με πολιτικό – κοινωνικό κίνητρο και κατ’ επέκταση θα έμεναν ατιμώρητοι όσοι συμμετέχουν σε ιδεολογικές οργανώσεις που δεν αποσκοπούν σε οικονομικό όφελος». Παράλληλα, αναφέρθηκε και στον «ένα και μοναδικό αρχηγό» ο οποίος είναι εκείνος που μεταξύ άλλων «καθορίζει τη στρατηγική της οργάνωσης και τον τρόπο προώθησής της»..

Κατά την κρίση της Εισαγγελέως ήταν γνήσιο το καταστατικό που ο δημοσιογράφος και μάρτυρας Δημ. Ψαρράς έχει καταθέσει στη δικογραφία, παρά την άρνηση του Νικ. Μιχαλολιάκου για τη ύπαρξή του:

«Μαζί με το καταστατικό που έχει την κόκκινη σφραγίδα της Χρυσής Αυγής υπάρχει και το οργανόγραμμα με την ίδια σφραγίδα που βρέθηκε στο σπίτι του Χρ. Παππά» είπε χαρακτηριστικά .

Και πρόσθεσε πως η ιδεολογία της Χρυσηε Αυγής δεν άλλαξε σε εθνικιστική μετά τις εκλογές του 2002, επικαλούμενη δηλώσεις και άρθρα του Νικ. Μιχαλολιάκου αλλά και το γεγονός ότι ο τελευταίος κάλεσε τον Ιω. Περδικάρη, «συνιδρυτή» της οργάνωσης που είχε αποχωρήσει από αυτή νωρίτερα, να αναλάβει ιδεολογικός καθοδηγητής του κόμματος.

Ως προς την δράση της οργάνωσης, η κ. Στεφανάτου περιέγραψε αρχικά τη δομή της Χρυσής Αυγής πριν και μετά την εκλογή της στο κοινοβούλιο και τη «διαρκή λογοδοσία των κατώτερων οργάνων στην κεντρική διοίκηση», διευκρινίζοντας ότι «η απευθείας επικοινωνία κατώτερων οργάνων με την κεντρική διοίκηση παρακάμπτοντας κάποιο ενδιάμεσο όργανο απαγορεύεται ρητά γιατί κάτι τέτοιο θα παρέκαμπτε το οργανόγραμμα», καταλήγοντας ότι «όλα ήταν οργανωμένα και σε γνώση της κεντρικής διοίκησης».