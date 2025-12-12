Η Mercedes-Benz βάζει στην αγορά τη νέα CLA, με υβριδική τεχνολογία, τεχνητή νοημοσύνη και τη γνώριμη πολυτέλεια που χαρακτηρίζει το γερμανικό αστέρι. Εχει μήκος 4,7 μέτρα, όπου στο εμπρός τμήμα ξεχωρίζει το φωτιζόμενο μοτίβο Mercedes-Benz, αποτελούμενο από τα 142 μικρά αστέρια και το μεγάλο εμβληματικό αστέρι στο κέντρο. Στο σαλόνι

του φέρει την προαιρετική οθόνη Superscreen MBUX, αποτελούμενη από μια οθόνη οδηγού 10,25 ιντσών, την κεντρική οθόνη των 14 ιντσών και μία ακόμα οθόνη 14 ιντσών για τον συνοδηγό. Το νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης πραγματοποιεί τακτικές ενημερώσεις over-the-air για τις πιο σημαντικές λειτουργίες του οχήματος.

Τα υβριδικά μοντέλα CLA θα μπορούν να κινούνται και αμιγώς ηλεκτρικά. Το νέο σχήμα κάτω από το καπό περιλαμβάνει τον turbo βενζινοκινητήρα 1.5 λτ. η βάση που θα πατάνε οι υβριδικές εκδόσεις. Η 48V Hybrid έκδοση συνδυάζεται με ηλεκτροκινητήρα και μπορεί να παρέχει αμιγώς ηλεκτρική κίνηση μέχρι και περίπου την ταχύτητα των 100 χλμ./ώρα. Η CLA 180 προσφέρει συνδυαστική ισχύ 156 ίππων. Μπορεί να επιταχύνει από τα 0 στα 100 χλμ./ώρα σε 8,8 δλ., καταναλώνει 4,9 λτ./100 χλμ. και εκπέμπει 111 γρ./χλμ. CO2. Οι ηλεκτρικές CLA, όπως για παράδειγμα η CLA 200, εφοδιάζονται με ηλεκτρομοτέρ ισχύος 224 ίππων και προσφέρουν αυτονομία έως 542 χιλιόμετρα. Στην Ελλάδα η CLA 180 1.5 156 PS κοστίζει από 49.950 € και η αμιγώς ηλεκτρική από 49.550 ευρώ.