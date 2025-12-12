Η Opel λανσάρει πριν τα Χριστούγεννα το εμπορικό πρόγραμμα OPEL XMAS DEALS ώστε να κάνει την απόκτηση ενός Opel πιο προσιτή και πιο ελκυστική, προσφέροντας όφελος έως 4.000 ευρώ για τις θερμικές και υβριδικές εκδόσεις και έως 7.400 ευρώ για τα αμιγώς ηλεκτρικά Opel.
Από σήμερα έως και τις 31 Δεκεμβρίου, τρέχουν γενναιόδωρες προωθητικές ενέργειες της χρονιάς. Το όφελος διαφοροποιείται ανάλογα με το μοντέλο και την έκδοση, δίνοντας τη δυνατότητα σε κάθε οδηγό να βρει τη λύση που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες του.
Στο πρόγραμμα συμμετέχουν:
- Opel Corsa – το πιο fun αυτοκίνητο πόλης, με σύγχρονη σχεδίαση και αναβαθμισμένο εξοπλισμό.
- Opel Mokka – το εντυπωσιακό SUV με το χαρακτηριστικό design που το κάνει να ξεχωρίζει.
- Opel Frontera – το νέο, πολυδιάστατο SUV με 5 ή 7 θέσεις, ιδανικό για όσους χρειάζονται άνεση, ευρυχωρία και ευελιξία.
- Opel Grandland – το επιβλητικό SUV που συνδυάζει κομψότητα, ασφάλεια, άνεση και υψηλή τεχνολογία.
