Τα ελαστικά στο αυτοκίνητο μας έχουν το μεγαλύτερο βάρος στην ασφάλεια που μας προσφέρει το αυτοκίνητο. Όσα συστήματα ενεργητικής ασφάλειας, συστήματα υποβοήθησης και αν προσφέρει ένα καινούργιο αυτοκίνητο, αν τα ελαστικά δεν είναι σε καλή κατάσταση τότε κάθε έννοια ασφάλειας στο δρόμο πάει…περίπατο.

Η καλή κατάσταση του ελαστικού συνεπάγεται καλή οδική συμπεριφορά, με ότι συνεπάγεται: κρατήματα στις στροφές, μειωμένες αποστάσεις φρεναρίσματος και δυναμική οδική συμπεριφορά στο ταξίδι. Σαφώς, εκτός από τον βασικό πυλώνα που αφορά την ασφάλεια, υπάρχει και ο τομέας της οικονομίας που μπορεί να επιτευχθεί όταν ο οδηγός φροντίζει να έχει σε αρίστη κατάσταση τα ελαστικά του αυτοκινήτου .

Οι κατασκευαστές ελαστικών τονίζουν ότι η ζωή των ελαστικών δεν ξεπερνά τα 3 χρόνια. Με την προϋπόθεση ότι η χρήση και η φροντίδα που τους προσφέρουμε είναι ευλαβική.

Οι αριθμοί είναι αποκαλυπτικοί: Ο οδηγός ενός αυτοκινήτου μπορεί να αυξήσει τη ζωή του ελαστικού, όταν προβεί σε μερικές ενέργειες που θα του επιστρέψουν χρήματα στην τσέπη του. Ένας βασικός κανόνας είναι η η αλλαγή των ελαστικών εμπρός – πίσω. Για να αντισταθμίζετε τη φθορά των ελαστικών, προτείνεται να εναλλάσσετε κυκλικά τα ελαστικά κάθε 10.000-15.000 χλμ., ανάλογα πάντα τη χρήση και τις διαδρομές όταν δημιουργείται ανομοιόμορφη φθορά.

Σημαντικό ρόλο παίζει και το στυλ οδήγησης. Ένας οδηγός που φρενάρει απότομα χωρίς να προβλέπει την απόσταση ακινητοποίησης, επιβαρύνει ιδίως τα εμπρός ελαστικά που φθείρονται πιο εύκολα. Το ίδιο ισχύει και με το υπέρβαρο στο αυτοκίνητο. Αν έχετε …καταντήσει το ΙΧ σας φορτηγάκι, το επιπλέον βάρος φθείρει ταχύτατα τα ελαστικά στο αυτοκίνητο, οδηγώντας μια ώρα αρχίτερα στο βουλκανιζατέρ.

Η ανώμαλη φθορά προκαλείται επίσης, από λανθασμένη πίεση ελαστικών, λανθασμένη ευθυγράμμιση ή ζυγοστάθμιση στους τροχούς. Τα ελαστικά με χαμηλότερη πίεση, εκτός ότι επιβαρύνει την οδική συμπεριφορά του αυτοκινήτου, έχουν ως αποτέλεσμα ανομοιόμορφη φθορά, κάτι που θα σας στείλουν νωρίτερα για νέα ελαστικά.Σύμφωνα με επίσημες μετρήσεις, τα ελαστικά που έχουν την σωστή πίεση βελτιώνουν την οικονομία καυσίμου κατά 3,9%.

Οποτε ακολουθούμε τους εξής κανόνες για να μην επισκεφθούμε νωρίτερα το βουλκανιζατέρ. Τσεκάρουμε την πίεση των ελαστικών κάθε 2-3 εβδομάδες, σίγουρα να μην ξεπερνάμε το ένα μήνα.

Πλέον στο κόσμο των ελαστικών εισήλθαν και τα ελαστικά των ηλεκτρικών όπου έχουν διαφορετικές προδιαγραφές, λόγω του αυξημένου βάρους των ηλεκτρικών ΙΧ, μιας και οι μπαταρίες έχουν αυξήσει σημαντικά το βάρος του. Οι ειδικοί αναφέρουν ότι η διάρκεια ζωής ενός ελαστικού για ηλεκτρικό όχημα μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τη χρήση που γίνεται. Γενικά, η διάρκεια ζωής ενός ελαστικού για ηλεκτρικό όχημα είναι η ίδια με αυτή ενός θερμικού οχήματος, δηλαδή 30.000 έως 60.000 χιλιόμετρα.

Για να μεγιστοποιήσετε τη διάρκεια ζωής των ελαστικών σας για ηλεκτρικό αυτοκίνητο, σκεφτείτε να ελέγχετε τακτικά την πίεση των ελαστικών σας και να προτιμάτε τις ομαλές εκκινήσεις.