Η Hyundai τα τελευταία χρόνια δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα ηλεκτρικά οχήματα, τα plug-in υβριδικά (PHEV) ενώ από το πλάνο της, έστω και επιδερμικά έχει λανσάρει και μοντέλο που καίει υδρογόνο.

Η πρώτη της απόπειρα ήταν το 2018, με το Nexo, που παρά τις προηγμένες τεχνολογίες του, δεν κατάφερε να ευδοκιμήσει εμπορικά εξαιτίας της έλλειψης σταθμών εφοδιασμού ακόμη και σε μεγάλες αγορές όπως η Aμερική. Σήμερα, η φίρμα κάνει άλλη μια προσπάθεια με το νέο Nexo υδρογόνου, που θα φέρει ακόμη πιο βελτιωμένο ηλεκτρικό σύστημα.

Όπως αναφέρουν ξένα δημοσιεύματα θα φέρει σημαντικές αναβαθμίσεις στα συστήματα κυψελών καυσίμου και την ισχύος του ηλεκτροκινητήρα ώστε το μελλοντικό Nexo να προσφέρει συνολική ισχύ έως 190 kW και την κορυφαία αυτονομία έως 826 χλμ. Το πιο σημαντικό ότι ο εφοδιασμός του με υδρογόνο θα διαρκεί μόλις πέντε λεπτά. Θα έχει μήκος 4,7 μέτρα, ιδιαίτερα μεγάλους χώρους και φουλ ψηφιακή τεχνολογία. Θα καταργήσει τους παραδοσιακούς καθρέπτες αφού θα έχει ψηφιακούς με κάμερες. Προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστό πότε θα κυκλοφορήσει το υδρογονοκίνητο μοντέλο που στοχεύει στον αντίπαλο του, το Τoyota Mirai αλλά και την έκδοση υδρογόνου της BMW.