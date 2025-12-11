Η ΑΕΚ πέτυχε μια μεγάλη ανατροπή απέναντι στη Σαμσουνσπόρ, επικρατώντας 2-1 στην Τουρκία και σημειώνοντας μια νίκη που δίνει σημαντικό προβάδισμα για την πρόκριση στην επόμενη φάση του Conference League.

Η Ένωση είχε μείνει πίσω στο σκορ στο πρώτο ημίχρονο, αλλά στο δεύτερο μέρος ανέβασε στροφές. Στο 52ο λεπτό, ο Ραζβάν Μάριν εκτέλεσε εντυπωσιακά ένα απευθείας φάουλ και ισοφάρισε σε 1-1. Έντεκα λεπτά αργότερα, ο Αμπουμπακάρ Κοϊτά με εντυπωσιακή ατομική ενέργεια και πλασέ στην απέναντι γωνία διαμόρφωσε το 2-1, ολοκληρώνοντας την ανατροπή.

Ο προπονητής Μάρκο Νίκολιτς στάθηκε στις τακτικές αλλαγές στο ημίχρονο, αποδεικνύοντας ότι η ομάδα μπορεί να αποδώσει σε υψηλό επίπεδο ακόμα και με αρκετές απουσίες. Η ελληνική παρουσία στις εξέδρες ήταν εντυπωσιακή, με περίπου 1.000 φιλάθλους να δίνουν δυναμικό παλμό στην ομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Η νίκη αυτή όχι μόνο ανατρέπει τα δεδομένα του αγώνα, αλλά φέρνει την ΑΕΚ ένα βήμα πιο κοντά στην πρόκριση από την 8άδα του Conference League.