Ο Τσάμπι Αλόνσο προετοιμάζεται για ένα από τα πιο καθοριστικά παιχνίδια της θητείας του στη Ρεάλ Μαδρίτης, με την αναμέτρηση της Κυριακής απέναντι στην Αλαβές να αποκτά χαρακτήρα… τελικού για τον Ισπανό προπονητή.

Οι δύο συνεχόμενες ήττες στο Σαντιάγο Μπερναμπέου – πρώτα από τη Μάντσεστερ Σίτι στο Champions League και έπειτα από τη Θέλτα στη La Liga – έχουν αυξήσει την πίεση πάνω στον Αλόνσο, με τη διοίκηση να ανησυχεί για την πορεία της ομάδας και στις δύο διοργανώσεις.

Παρά την επιθυμία να αποφευχθεί βιαστική απόφαση, το παιχνίδι με την Αλαβές καθίσταται κομβικό για το μέλλον του προπονητή στη Ρεάλ. Ένα ακόμη αρνητικό αποτέλεσμα ενδέχεται να αναγκάσει τη διοίκηση να εξετάσει ήδη εναλλακτικές λύσεις για τον πάγκο, με ονόματα όπως αυτό του Γιούργκεν Κλοπ να έχουν ήδη κυκλοφορήσει.

🚨⚪️ Xabi #Alonso is expected to be given at least the match on Sunday in Alaves. Understand in the event of a dismissal (which Real Madrid are keen to avoid), Jürgen #Klopp is among the candidates.@SkySportDE 🇪🇸🇩🇪 pic.twitter.com/KNNsyWjXDA — Florian Plettenberg (@Plettigoal) December 11, 2025

Η αναμέτρηση με την Αλαβές θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό αν ο Τσάμπι Αλόνσο θα συνεχίσει να καθοδηγεί τους μερένχες ή αν η Ρεάλ θα κινηθεί προς αλλαγές στον πάγκο.