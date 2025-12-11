Η Ρεάλ ξεκίνησε καλύτερα και στο 28’ βρήκε το γκολ με εξαιρετική αντεπίθεση. Ο Καρέρας έβγαλε την ομάδα μπροστά, ο Μπέλινγχαμ πάσαρε ιδανικά στον Ροντρίγκο και ο Βραζιλιάνος με άψογο πλασέ έκανε το 1-0. Η ομάδα του Αλόνσο ήλεγχε τον ρυθμό, όμως η Σίτι απάντησε γρήγορα και αποφασιστικά. Στο 35’ ο Ο’ Ράιλι εκμεταλλεύτηκε την ασταθή αντίδραση του Κουρτουά και ισοφάρισε από κοντινή απόσταση.

Λίγο αργότερα, ο Χάαλαντ κέρδισε πέναλτι σε μαρκάρισμα του Ρούντιγκερ. Μετά από έλεγχο VAR, ο Τουρπέν έδειξε την άσπρη βούλα και ο Νορβηγός εκτέλεσε ψύχραιμα για το 1-2. Η Σίτι άγγιξε και τρίτο γκολ στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου, αλλά ο Κουρτουά είπε δύο φορές «όχι» στα σουτ των Χάαλαντ και Σερκί.

Στο δεύτερο μέρος, η Σίτι συνέχισε να πιέζει και να δημιουργεί, όμως ο Κουρτουά βρέθηκε σε εκπληκτική βραδιά, σταματώντας κάθε προσπάθεια των Χάαλαντ, Ντοκού και Σίλβα. Παρά την πίεση, η Ρεάλ είχε τις στιγμές της: ο Μπέλινγχαμ σπατάλησε μεγάλη ευκαιρία στο 50’, ενώ ο Βινίσιους αστόχησε από καλή θέση στο 80’.

Η Σίτι έφυγε από τη Μαδρίτη με τεράστιο διπλό, ανέβηκε στους 13 βαθμούς και απέκτησε προβάδισμα στην κορυφή, ενώ ο Τσάμπι Αλόνσο βλέπει τη θέση του να κλονίζεται ακόμη περισσότερο.