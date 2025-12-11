Απίστευτα άτυχος στάθηκε ο Στέφανος Τζίμας, καθώς επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι για σοβαρό τραυματισμό στον αγώνα της Μπράιτον με την Άστον Βίλα για την Premier League. Ο 19χρονος διεθνής της Εθνικής Ελπίδων υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού μόλις 20 λεπτά μετά την έναρξη της πρώτης του συμμετοχής ως βασικός στο κορυφαίο πρωτάθλημα.

Η επέμβαση που ακολουθεί θα τον κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για το υπόλοιπο της σεζόν, στερώντας του παράλληλα τη δυνατότητα να αγωνιστεί και στα κρίσιμα προκριματικά του EURO U21 με την Εθνική Ελπίδων.

Brighton striker Stefanos Tzimas has been ruled out for the rest of the season after suffering an ACL rupture. The 19-year-old was hurt in innocuous circumstances during the first half of Brighton’s 4-3 defeat against Aston Villa at the Amex Stadium on December 3 — his first… pic.twitter.com/VH1JI0W6K6 — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) December 11, 2025

Ο Τζίμας είχε ήδη ξεχωρίσει ως ηγέτης της ομάδας του, σκοράροντας συχνά και συμβάλλοντας καθοριστικά στην κορυφή του ομίλου της Εθνικής Ελπίδων, καθιστώντας την απουσία του ιδιαίτερα σημαντική για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.