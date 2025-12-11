Ο Μπάμπης Κωστούλας κερδίζει ολοένα και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στον πάγκο της Μπράιτον. Στο πρόσφατο παιχνίδι με τη Γουέστ Χαμ για την 15η αγωνιστική της Premier League (1-1), ο 18χρονος διεθνής επιθετικός μπήκε ως αλλαγή στο 72ο λεπτό και μέσα σε λίγο περισσότερο από ένα τέταρτο κατάφερε να αναβαθμίσει την εικόνα της ομάδας του.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο γήπεδο, ο Κωστούλας είχε 18 επαφές με την μπάλα, δημιούργησε ρήγματα στην άμυνα της Γουέστ Χαμ και σχεδόν «μετέτρεψε» σε ασίστ το ανάποδο ψαλίδι που επιχείρησε, με αποτέλεσμα να σκοράρει ο Τζεορτζίνιο.

Μετά τον αγώνα, ο προπονητής της Μπράιτον, Φάμπιαν Χούρτσελερ, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον νεαρό: «Το παιχνίδι που έδειξε σήμερα αντικατοπτρίζει ακριβώς όσα παρουσιάζει στις προπονήσεις. Βρίσκει λύσεις σε κλειστούς χώρους, δημιουργεί ευκαιρίες και φέρνει τη χαρά στο παιχνίδι που μας έλειψε στο πρώτο ημίχρονο. Συνεχίζει να πιέζει και αυτό είναι πολύ θετικό για εμάς».

🗣️ Fabian Hurzeler is really impressed with Babis Kostoulas’s progress and suggests MORE game time is coming and EVEN some starts for the talented Greek: Asked whether Kostoulas could have more minutes or even start games, Hurzeler replied: “Why not?” “I think the game he… pic.twitter.com/Z6Qop6ud0C — Brighton Buzz (@BrightonBuzzz) December 10, 2025

Όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να πάρει περισσότερα λεπτά ή να ξεκινά βασικός, ο Χούρτσελερ απάντησε: «Γιατί όχι;». Μέχρι στιγμής, ο Κωστούλας μετρά 10 συμμετοχές με τη Μπράιτον, εκ των οποίων έξι στην Premier League, με απολογισμό δύο γκολ σε 170 λεπτά συμμετοχής.