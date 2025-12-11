Ο Παναθηναϊκός μπήκε δυνατά στο ματς, δείχνοντας καλό μπάσκετ στο πρώτο δεκάλεπτο, κυρίως χάρη στην ενέργεια του Γκραντ, που συμμετείχε στους 9 από τους πρώτους 12 πόντους της ομάδας του. Ωστόσο, η συνέχεια ήταν καταστροφική: στην δεύτερη και τρίτη περίοδο οι «πράσινοι» εξαφανίστηκαν από το παρκέ, με την άμυνα να μην υπάρχει και τον Μπρουκς να βάζει 8 τρίποντα, οδηγώντας την Αρμάνι σε +23 στο 3ο δεκάλεπτο.

Ο Κώστας Σλούκας προσπάθησε με προσωπικές ενέργειες να ανατρέψει την κατάσταση, μειώνοντας στους 7 πόντους στο τελευταίο λεπτό, αλλά η έλλειψη συνοχής και τα συνεχόμενα λάθη στοίχισαν στον Παναθηναϊκό. Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ έχασε το κρίσιμο τρίποντο που θα μπορούσε να φέρει τη διαφορά σε μονοψήφιο αριθμό.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν ξεκίνησε με τριάδα στα γκαρντ και αρχική πεντάδα Σορτς, Ναν, Γκραντ, Ερνανγκόμεθ, Φαρίντ, αλλά η αδυναμία στη ροή του παιχνιδιού και η έλλειψη άμυνας στις πιο κρίσιμες στιγμές δεν επέτρεψαν στην ομάδα να διεκδικήσει κάτι περισσότερο.

Παρά την ήττα, η παρουσία του Σλούκα έδειξε πως η μαχητικότητα και η εμπειρία μπορούν να κρατήσουν ζωντανή την ομάδα, έστω και για μερικά διαστήματα, απέναντι σε έναν αντίπαλο που έπαιζε σε υψηλούς ρυθμούς σε όλο το ματς.