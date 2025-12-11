Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με 1-2 στο 48′, όμως η Λουντογκόρετς γύρισε το ματς στο 3-2 (77′) με κεφαλιές των Βέρντον και Τσότσεφ. Οι «ασπρόμαυροι» αντέδρασαν με γκολ του Μύθου στο 90′, σε φάση που ξεκίνησε από δοκάρι του Καμαρά και ασίστ του Κωνσταντέλια, διαμορφώνοντας το τελικό 3-3.

Το παιχνίδι στη Βουλγαρία ξεκίνησε με αργό ρυθμό, αλλά ο ΠΑΟΚ είχε τις πρώτες ευκαιρίες. Η Λουντογκόρετς άνοιξε το σκορ στο 33′ μετά από αδράνεια της άμυνας του δικεφάλου, αλλά ο Ντεσπόντοφ ισοφάρισε με λόμπα στο 39′. Στην επανάληψη, ο Βολιάκο σκόραρε από φάουλ του Ντεσπόντοφ για το 1-2, πριν η άμυνα του ΠΑΟΚ επιτρέψει δύο γκολ στους Βούλγαρους.

Ο Λουτσέσκου είδε την ομάδα του να μη τα παρατάει, με τον χαρακτήρα της και τις ψυχικές αντοχές των παικτών να αποδεικνύονται καθοριστικά. Το VAR εξετάστηκε σε πολλά σημεία, ιδιαίτερα στο γκολ του Μύθου, που επικυρώθηκε έπειτα από αρκετά λεπτά.

Στους 9 βαθμούς ανέβηκε ο ΠΑΟΚ μετά από έξι αγώνες, ενώ η Λουντογκόρετς έφτασε τους 7.