Μοναδικές στιγμές έζησε το Ηράκλειο το βράδυ της Τετάρτης (10/12), καθώς χιλιάδες οπαδοί του ΟΦΗ κατέκλυσαν το κέντρο της πόλης για να γιορτάσουν τα 100 χρόνια από την ίδρυση της ομάδας. Σε μια επετειακή βραδιά γεμάτη παλμό και συγκίνηση, οι φίλοι του συλλόγου δημιούργησαν μια ατμόσφαιρα αντάξια της ιστορίας του.

Από νωρίς, πλήθος κόσμου άρχισε να συγκεντρώνεται, με οικογένειες, μικρούς και μεγάλους φιλάθλους να δίνουν το «παρών» σε μια γιορτή που θύμιζε… αγώνα στο Γεντί Κουλέ. Συνθήματα, τραγούδια και παλμός πλημμύρισαν τους δρόμους, ενώ τα καπνογόνα και τα πυροτεχνήματα φώτισαν τον ουρανό, προσφέροντας εικόνες που θα μείνουν ανεξίτηλες στη μνήμη.

Το εντυπωσιακό pyroshow μετέτρεψε το Ηράκλειο σε μια τεράστια «ασπρόμαυρη» σκηνή: στα ενετικά τείχη, στο κέντρο, στις γειτονιές, στα μπαλκόνια και τις ταράτσες, οι οπαδοί γιόρτασαν με μοναδικό τρόπο τον έναν αιώνα ζωής του ΟΦΗ. Τα video αποτύπωσαν τον ενθουσιασμό και τη δύναμη του κόσμου, σε μια ιστορική νύχτα που τιμά το παρελθόν και ανοίγει τον δρόμο για το μέλλον του συλλόγου.