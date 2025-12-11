Στην Ισπανία συνεχίζουν ακόμη να μιλούν με θαυμασμό για την επίδραση που είχε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στη Σεβίλλη, σε μία από τις πιο σκοτεινές περιόδους της σύγχρονης ιστορίας της. Ο σημερινός προπονητής του Ολυμπιακού δεν περιορίστηκε στο να «συμμαζέψει» μια ομάδα που βούλιαζε την πήρε από το χείλος του υποβιβασμού και την οδήγησε μέχρι την κορυφή της Ευρώπης.

Στο Comemos Podcast, ο τότε διευθύνων σύμβουλος του συλλόγου, Εμίλιο Ντε Νιός, ένας από τους ανθρώπους που στήριξαν την επιλογή του Μεντιλίμπαρ, μίλησε ανοιχτά για εκείνη τη δύσκολη περίοδο: «Είμαι πραγματικά περήφανος που συμμετείχα στην απόφαση να τον προσλάβουμε. Ήμασταν σε τραγική κατάσταση, ουσιαστικά έτοιμοι να πέσουμε στη Segunda. Και τελικά κατέληξε να μας χαρίσει το Europa League», είπε χαρακτηριστικά.

Η αποδιοργάνωση και η ριζική αλλαγή

Την σεζόν 2022/23 η Σεβίλλη βρισκόταν σε πλήρη αποδιοργάνωση. Ο Σαμπαόλι δεν είχε καταφέρει να σταθεροποιήσει ούτε την απόδοση ούτε το κλίμα της ομάδας, η οποία παραπατούσε εντός και εκτός γηπέδου. Τότε, όπως θυμάται ο Ντε Νιός, έγινε μια καθοριστική συζήτηση με τον Μόντσι και τον Φερνάντο Ναβάρο: «Ο Μόντσι είπε: “Αν δεν πάρουμε αυτόν, τον Μεντιλίμπαρ, που ξέρει να νικά όλους αυτούς εκεί κάτω…”». Και η δικαίωση ήρθε άμεσα: «Την πρώτη μας νίκη την πήραμε απέναντι στην Κάντιθ».

Από εκείνη τη στιγμή, η ομάδα άρχισε να θυμίζει ξανά… Σεβίλλη. Με τον Μεντιλίμπαρ, τα πράγματα έγιναν απλά και καθαρά. Έδωσε ηρεμία, σταθερότητα και ξεκάθαρες οδηγίες. Ένωσε τα αποδυτήρια και έβαλε τους παίκτες να λειτουργούν με σαφήνεια μέσα στο γήπεδο. Σύμφωνα με τον Ντε Νιός, η πίστη στο μεγάλο όνειρο είχε εμφανιστεί πολύ πριν τον τελικό με τη Ρόμα:

«Είπα στη γυναίκα μου να ζητήσει άδεια την ημέρα του τελικού και δύο μέρες ακόμη για να γιορτάσουμε. Ήμασταν ήδη βέβαιοι ότι μπορούσαμε να το σηκώσουμε».

Η άφιξη του Μεντιλίμπαρ δεν ήταν ρίσκο ούτε πείραμα σε μοντέρνες ιδέες. Ήταν η επιλογή ενός ανθρώπου που γνωρίζει πώς να επαναφέρει μια ομάδα από το μηδέν και να της δώσει ταυτότητα, σταθερότητα και αυτοπεποίθηση. Και αυτό ακριβώς το χαρακτηριστικό του, η ικανότητα να λειτουργεί ιδανικά σε συνθήκες πίεσης, είναι ο λόγος που και ο Ολυμπιακός βλέπει στο πρόσωπό του τον ιδανικό καθοδηγητή.